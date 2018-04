Man si fata de MISS pe care o iubeste din copilarie! Cum arata iubita jucatorului pe care Becali vrea 100 de milioane de euro

Dennis Man traieste o poveste de dragoste alaturi de Alexandra Ionela Grigorita, o adolescenta din Arad.

Cei doi sunt impreuna inca de pe vremea cand Man juca pentru UTA. Distanta nu le-a distrus relatia. Alexandra face tot posibilul pentru a-i fi alaturi iubitului ei in vacantele scolare si planuieste sa se mute la Bucuresti pentru facultate.



Man e unul dintre pustii romani cu un progres important in ultimii doi ani. Atacantul a devenit titular cert in acest sezon, iar Becali e sigur ca va da lovitura odata cu transferul sau. Cere nu mai putin de 100 de milioane de euro pentru a-l lasa sa plece.