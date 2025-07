Marius Măldărășanu (50 de ani) e cel mai longeviv antrenor din Superliga noastră, la ora actuală.

Aflat în funcție din iulie 2021, fostul mijlocaș a reușit „imposibilul“ într-un fotbal în care antrenorii sunt schimbați ca pe șosete: a prins vechime la Hermannstadt.

Din păcate pentru sibieni, acest campionat a început slab pentru ei. După 1-1 cu FCSB în deplasare și 2-2 cu Metaloglobus acasă, astăzi, a venit eșecul de la Arad, 0-1 cu UTA. Această serie e consecința plecării mai multor jucători, în frunte cu vedeta Ianis Stoica. Sport.ro a oferit aici declarațiile sale, astăzi, la plecarea din țară.

Măldărășanu: „N-am făcut un joc bun“

Revenind la tehnicianul sibienilor, el a încercat să aibă un discurs realist, în stilul său caracteristic, după înfrângerea cu UTA. Sincer, Măldărășanu a admis că echipa sa a avut o evoluție palidă.

„N-am făcut un joc bun. OK, am început bine repriza a doua, au fost ocazii mari după pauză, dar e clar că trebuie să muncim mai mult. Și ei s-au retras sub presiunea noastră... În fine, va fi un sezon greu. Ne pleacă jucătorii și suntem obișnuiți cu asta. Tot timpul am luat-o de la capăt aici. Ianis Stoica se aștepta la plecare. Noi trebuie să găsim soluțiile la plecările care au fost. Trebuie să le dăm încredere celor care au venit. Ratarea lui Kujabi de la final... Da! N-ai cum să n-ai o reacție de dezamăgire. Că, dacă punea latul, era gol. Asta e. O luăm de la capăt“, a spus antrenorul de 50 de ani.