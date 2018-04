Lupescu si-a stabilit echipa alaturi de care va conduce FRF! SURPRIZA URIASA: cine va fi noul selectioner daca se schimba presedintele federatiei

A mai ramas doar o zi pana la alegerile FRF. Scrutinul pentru un nou presedinte al federatiei va avea loc maine, 18 aprilie.

Ionut Lupescu, unul dintre principalii candidati la postul de presedinte, are deja conturata echipa alaturi de care va conduce fotbalul romanesc in eventualitatea in care va castiga alegerile. Potrivit GazeteiSporturilor, din echipa lui Lupescu vor face parte Justin Stefan, actualul secretat general al LPF, Florin Prunea, Cristi Balaj, Cristi Chivu, Ion Craciunescu sau Adrian Porumboiu.

Dar cea mai importanta schimbare ar urma sa aiba loc la nivelul bancii tehnice a echipei nationale. Conform GazeteiSporturilor, Lupescu intentioneaza sa-l numeasca pe Costel Galca in locul lui Cosmin Contra.



Oamenii care vor pleca din FRF daca Lupescu va castiga alegerile

Ionut Lupescu are pregatita si lista cu demiteri in eventualitatea in care va castiga alegerile. Secretarul general Radu Visan, secretarul general adjunct Gabriel Bodescu, directorul tehnic Mihai Stoichita si Kyros Vassaras, presedintele CCA, sunt oamenii care vor pleca.

Stoichita va fi demis pentru ca a ales sa se implice in campania lui Razvan Burleanu, in timp ce in fruntea CCA Lupescu vrea un presedinte roman.