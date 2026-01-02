În capul listei se află ”Supercupa României”, ceea ce înseamnă că FCSB va trebui să încheie sezonul competițional cu cel puțin un trofeu.

Mihai Stoica a făcut lista de dorințe pentru 2026

Au urmat apoi și ”creșterea coeficientului UEFA”, ”abolirea regulii U21”, cât mai puține accidentări, dar și încasări de la FIFA pentru participarea jucătorilor de la FCSB la Cupa Mondială, un alt mod de a spune a lui Mihai Stoica că își dorește ca România să câștige barajul din luna martie și să meargă la turneul final.

În finalul mesajului, oficialul campioanei României a strecurat și o înțepătură la adresa Clubului Sportiv al Armatei Steaua, susținând că FCSB este adevărata continuatoare a Stelei din 1986.

”Ce-mi doresc pe 2026 :

1. Supercupa României.*

2. Creștere substanțială coeficient UEFA.*

3. O aplicație care să blocheze automat mesaje d’alea ‘la toată lista’.

4. Fără creșterea glicemiei pe fond nervos din cauza intersecțiilor blocate de șoferi idioți.

5. MobLand sezon 2 ASAP.

6. Abolire U21.

7. Iertare din partea celor cărora nu le-am răspuns la mesaje. Am avut foarte multe din cauza ălora care trimit la toată lista. Ostracizarea ălora.

8. Încasări de la FIFA pentru participare jucători la World Cup. Sume mari.*

9. Record negativ de RMN-uri.**

10. Sănătate tuturor. Bucurii pentru cei care susțin continuatoarea Stelei.

* se aplică doar FCSB

** aplicabilitate universală”, a transmis Mihai Stoica într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

