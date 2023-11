Lider în vestiar la FCSB. Ce a dezvăluit Gheorghe Mustață

FCSB e lider în campionat și datorită politicii de transferuri, una excelentă în acest sezon. Gigi Becali și MM Stoica au reușit să ia la FCSB mai mulți jucători de calitate, iar trupa roș-albastră a dominat până acum campionatul.

Gheorghe Mustață, liderul suporterilor de la FCSB, a comentat un subiect delicat. Cum la gruparea roș-albastră sunt mai mulți jucători cu personalitate, Mustață și-a spus părerea despre liderul din vestiar, mai ales în contextul unor declarații date recent de Florinel Coman.

Lider vestiar FCSB

În opinia lui Mustață, Coman și Chiricheș au profil de lider.

”Poate își revine Chiricheș, se poate mobiliza și Coman să fie lider. Lideri mi-aș dori să fie și Coman, și Chiricheș. În vestiar se poate. Eu mă consult cu ceilalți.

Trebuie să te susțină ceilalți. Eu cred că ar trebui să fie Chiricheș, el știe despre ce este vorba. Poate chiar și Djokovic sau Coman. Sunt oameni care știu ce înseamnă un vestiar.

Chiricheș are experiență, are câteva campionate în spate. Ei știu foarte bine, eu cred că Vlad Chiricheș vorbește foarte des cu el, am văzut la antrenament cum îi așază în teren. Când țipa Rădoi, îngheța tot vestiarul”, a declarat Gheorghe Mustață, potrivit Fanatik.