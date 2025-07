Marian Aioani este tot mai aproape de un transfer în străinătate. Portarul de 25 de ani al Rapidului are o ofertă concretă din Grecia, iar despărțirea de Giulești pare o chestiune de zile.



Deși a fost unul dintre jucătorii de bază ai giuleștenilor sezonul trecut, Aioani a devenit rezervă în această stagiune, fiind lăsat pe bancă în toate meciurile de până acum, inclusiv în victoria cu 2-0 de la Csikszereda. În poartă a fost preferat Stolz, iar Rapid se gândește deja la un înlocuitor pentru fostul goalkeeper de la Farul.



Șumudică a confirmat: „Are ofertă pe masă!”



Marius Șumudică a dezvăluit că Aioani este dorit în Grecia, fiind în atenția celor de la AEL Larissa. Portarul român ar concura pentru semnătură cu Jaume Domenech, fost portar la Valencia. Totuși, nu doar Grecia este pe radar: Aioani ar avea și o propunere din Italia.



”El clar e nemulțumit. Și în momentul în care lucram cu el, aveam încredere totală. S-au întâmplat niște episoade la momentul respectiv, dar nu vreau să mai revin asupra lor. Și-a câștigat postul de titular și am fost foarte mulțumit de el. Suferă, vrea să demonstreze.



Din punctul meu de vedere, Aioani e un portar foarte bun. Ar fi o surpriză pentru mine dacă pleacă de la Rapid. Are tot ce-i trebuie. Mă refer aici și la jocul de picior, pe care l-a învățat la școala lui Gică Hagi. Și pe mine m-a salvat de multe ori cu intervenții excelente. Pentru mine, Aioani era portarul numărul 1. Eu nu comentez mai mult, cei de la Rapid știu cel mai bine.



Eu știu că are o ofertă din Grecia. Așa știu. Că are o ofertă pe masă. Dacă are și din Italia, înseamnă că are valoare. Probabil că Rapid nu i-a dat drumul până acum, așteptând să-și găsească un alt portar. Eu știu că are acea ofertă de 10 zile”, a spus Șumudică la Fanatik.



Aioani a fost transferat de Rapid în ianuarie 2024, pentru 400.000 de euro, înlocuindu-l pe Horațiu Moldovan. A fost crescut de Chindia, apoi format la Farul, unde a făcut pasul în elita fotbalului românesc.



Portarul are o cotă de piață de 1 milion de euro, potrivit Transfermarkt, iar o plecare în Grecia l-ar aduce în rând cu alți români transferați recent în Superliga elenă, precum Ivan, Moruțan și Răzvan Marin.