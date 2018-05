LIBER pentru CFR! Anunt de ultima ora despre viitorul lui Sumudica

Marius Sumudica a inceput excelent sezonul cu Kayserispor, insa il incheie in genunchi.

Dupa 5 infrangeri in ultimele 6 meciuri, conducerea lui Kayseri a inceput cautarile pentru un nou antrenor din sezonul viitor. Conform surselor sport.ro, sefii clubului sunt nemultumiti atat de rezultatele slabe din ultimele luni, cat si de iesirile lui Sumudica in decor. Antrenorul a fost trimis de prea multe ori in tribuna si nu s-a potolit in reactii nici dupa interventia presedintelui Bedir, care i-a cerut atat in privat, cat si public sa renunte la proteste. Au fost contactati deja mai multi antrenori pentru eventualitatea despartirii de Sumudica.

Desi anuntase ca ii va prelungi contractul cu doi ani, Bedir nu a semnat inca actele cu romanul. Sunt 90% sansa sa n-o mai faca. Sumudica e constient ca viitorul sau ar putea fi la o alta echipa, de aceea raspunde la telefoanele cluburilor care suna sa se intereseze de intentiile sale. Kayseri mai are 3 meciuri in campionat, cu Besiktas, Akhisar si Malatya. Numai o serie de rezultate pozitive l-ar putea salva pe Sumudica.

Dupa anuntul plecarii lui Dan Petrescu in China, Sumudica a fost prezentat drept varianta principala pe care o ia in calcul CFR Cluj pentru a-l inlocui. Sumi n-are doar optiuni in Liga 1. A fost propus la echipe din Rusia si din Golf.