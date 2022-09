Laszlo Balint (43 ani) a rezistat doar 6 meciuri pe banca tehnică a Universității Craiova. În locul acestuia, Mihai Rotaru l-a adus la echipă pe Mirel Rădoi (41 ani).

La o lună după ce a fost îndepărtat de la gruparea din Bănie, Balint a precizat, în direct la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, că nu a beneficiat de înțelegere și răbdarea din partea conducerii. Totodată, antrenorul a mărturisit că nu a primit nicio justificare, atunci când a fost demis, din partea lui Mihai Rotaru, Sorin Cârțu sau Marian Copilu.

Laszlo Balint: „Dragoste cu sila nu se poate!”

„Important este să beneficiez de un mediu propice, de răbdare și încredere din partea conducerii. La Universitatea Craiova, la ultima mea experiență, nu am beneficiat de aceste lucruri. Rămâne dezamăgirea, dar rămân și alte lucruri bune pe care le-am făcut la Universitatea Craiova.

Niciun antrenor nu se poate declara satisfăcut de faptul că a petrecut atât de puțin timp la cârma unei echipe. Dragoste cu sila nu se poate, este o experiență pentru mine. Până la urmă și o lecție de viață, am învățat multe. Așa este viața asta, ne pune în față mai multor experiențe, chiar dacă unele ne lasă cu un gust amar.

Nu am primit niciun argumnent. Am fost pur și simplu înștiințat că clubul nu se mai bazează pe serviciile mele, eu când nu sunt dorit nu mă cramponez să rămân acolo. S-a văzut că după venirea lui Mirel Rădoi echipa a fost pe un trend ascendent. Meciul de ieri cred că a fost un accident (n.r. 0-1 cu Hermannstadt), pentru că echipa are potențial. Cred că în lotul Universității Craiova sunt 18-20 de jucători care au fost la naționala României, fie că vorbim de naționala mare sau naționala de tineret”, a declarat Laszlo Balint la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

