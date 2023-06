KDB de la Rapid! Cine e cel mai bun pasator al giuleștenilor din acest sezon

Chiar dacă și-a ”turnat cenușă în cap” pentru evoluțiile modeste, Ioniță este printre cei mai eficienți jucători ai Rapidului.

Mijlocașul se poate lăuda cu 13 assist-uri în acest sezon, fiind, detașat, cel mai bun pasator al echipei lui Mutu.

Topul este completat de Costache, Kait, Onea, Albu și Papeau (trei assist-uri), Sefer, Ciobanu, Săpunaru, Dugandzic (două assist-uri), respectiv Ștefan, Iacob, Morais, Pănoiu, Luckassen, Bamgboye și Vojtus cu câte un assist.

Două goluri a marcat Alex Ioniță în acest sezon pentru Rapid, în 36 de partide.

Adrian Mutu: ”Această echipă poate evolua”

„Am crezut și cred în continuare că această echipă poate evolua. Este o evoluție corectă, normală, a clubului. La anul vrem să facem un pas în plus și tot așa. Am fost contestat, se întâmplă. Toți antrenorii am fost. Inclusiv Dan Petrescu, după 5 campionate.

Publicul e liber să se exprime cum dorește. Eu îmi fac datoria și îmi iau munca foarte în serios. Nu a fost niciun moment în care să nu am încredere în băieți”, a spus Adrian Mutu.