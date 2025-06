Pentru CFR Cluj, Karlo Muhar a bifat 97 de apariții în toate competițiile, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 18 ori, dar și să paseze decisiv în cinci situații diferite.



Karlo Muhar, reacție categorică după ce a revenit la CFR Cluj + mesaj înainte de meciul cu FCSB: ”Asta e mentalitatea”



Într-un interviu pentru CFR TV, Karlo Muhar a sugerat că se simte extrem de bine că s-a întors la Cluj și a evidențiat că primul său obiectiv e să câștige Supercupa României cu CFR Cluj.



Ardelenii o vor întâlni pe FCSB în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”, în supercupă. Meciul va avea loc duminică, 5 iulie, de la ora 20:00 și va putea fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



”Mă simt minunat. Mă simt minunat că m-am întors aici și abia aștept să înceapă sezonul, iar aici pregătirile. De asemenea, sezonul trecut am fost aici. E minunat. Facilități bune, totul, jucători buni, mentalitatea e bună. Deci da, mă bucur să fiu înapoi.



(n.r. Ai urmărit CFR Cât timp ai fost plecat?) Da, mereu! Mereu. Mă bucur că am înscris atât de multe goluri în sezonul trecut, cred că 70. E minunat. Sper că vom continua tot așa!



Visez să ridic trofeul, să fim primii. Eu nu ama vut ocazia. Sezonul trecut ei au câștigat cupa, eu nu am fost aici, dar am felicitat pe toată lumea. I-am sunat pe FaceTime și i-am felicitat. Am fost foarte bucuros pentru ei.



Da, vom lupta pentru Supercupă. Sper că ne vom pregăti foarte bine pentru acel meci și sper că îl vom câștiga. Primul obiectiv e Supercupa României. Și apoi Europa, să jucăm acolo. Și să ne batem pentru titluri. Asta e mentalitatea clubului”, a spus Karlo Muhar.

CFR Cluj, în perioada de mercato

Antrenor - Dan Petrescu (confirmat)

Veniri - Kenneth Omeruo (Kasimpașa / gratis), Karlo Muhar (Al Orobah / gratis), Marko Gjorgjievski (Sileks / gratis), Drilon Islami (FK Priștina / gratis), Tudor Cociș (Sănătatea Cluj / gratis), Antonio Bosec (Slaven Belupo / gratis), Daniel Dumbrăvanu (Lucchese / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Kader Keita (Rapid), Anton Kresic (Gorica), Matija Boben (Poli Iași), Peter Michael (Ironi Tiberias), Robert Filip (Botoșani), Luca Mihai (FC Buzău), Valentin Serebe (FC Balkani), Viktor Kun (Unirea Dej), Emmanuel Mensah (FC Argeș), Mohamed Diomande (Olimpia Satu Mare), Dominik Șoptirean (Unirea Ungheni), Alin Ferenți (SR Brașov), Mihai Răcășan (Slatina), Moussa Samake (Reșița)

Plecări - Daniel Graovac (FCSB / gratis), Luka Juricic (contract încheiat), Ioan Bârstan (FCU Cluj / gratis), Mustapha Name (Pafos FC / împrumut expirat), Mihai Popa (Torino / împrumut expirat), Flavius Iacob (Corvinul / împrumut expirat), Alexandru Borbei (Lecce / împrumut expirat)