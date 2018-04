A fost in echipa cu Zlatan si Pogba! Jucatorul trecut pe la City si United a fost DAT AFARA din Romania! Anunt surprinzator

"M-am antrenat cu Pogba, Ibrahimovic si Rooney. As vrea sa mai joc pentru United, am tinut mereu cu ei", anunta in momentul in care a semnat in Romania.

Libianul El Fitouri si-a reziliat contractul cu Poli Iasi fara sa apuce sa joace vreun minut in Liga 1! Fundasul de 23 de ani, crescut de City si United, semnase cu echipa lui Stoican in iarna.

El Fitouri si-a facut junioratul la Manchester City, apoi a trecut pe la Salford City, Manchester United si Chesterfield. Africanul jucase ultima oara pentru Al Ahli Tripoli, in tara sa.

El Fitouri s-a nascut in Libia, dar a copilarit in Anglia, unde a studiat si si-a facut junioratul.

El Fitouri a fost pe placul lui Stoican in perioada de pregatire, insa o accidentare suferita la antrenamente, in aceasta primavara, a pus capat aventurii lui in Romania. El Fitouri s-a intors deja in Anglia si isi cauta o noua echipa la care sa joace in urmatorul sezon.