Ionuț Chirilă vs paznicul bazei din Clinceni. Replici dure, momente penibile și ce i s-a întâmplat fostului antrenor

Dezamăgiți de lipsa de rezultate, noua conducere a echipei ilfovene a decis ca Ionuț Chirilă să fie înlocuit cu Adrian Falub. Fostul antrenor nu și-a reziliat însă contractul, nedorind să plece de la echipă.

Astăzi, Chirilă a mers la baza de la Clinceni sub pretextul că are antrenament cu echipa. Paznicul nu l-a lăsat să intre, iar Digisport a publicat discuția dintre cei doi:

Ionuț Chirilă: "Bună ziua. E data de 16 decembrie, sunt antrenorul principal al echipei Academica Clinceni și nu sunt lăsat să intru în bază, să îmi exercit profesia conform contractului de muncă. Deci nu mă lăsați să intru, nu?"

Paznic: "Nu, că noi executăm un ordin. Domnul președinte a spus că sunteți la dispoziția dânsului și aveți program după amiază. Sunteți la dispoziția clubului."

Ionuț Chirilă: "Executați un ordin? Deci eu trebuie să intru să îmi fac antrenamentul și dvs nu mă lăsați să intru?"

Paznic: "Nu că nu vă permit numai eu, dar a spus președintele."

Ionuț Chirilă: "Deci nu mă lăsați să intru în bază, nu?"

Paznic: "Nu, nu, nu. Nu putem că ne dă pe noi afară. E un ordin și îl executăm."

Ionuț Chirilă: "Eu am antrenament la ora 11."

Paznic: "A spus că aveți alt program."

Ionuț Chirilă: "Eu am antrenament la ora 11 cu echipa, că sunt antrenorul acestei echipei. Nu am nicio problemă, nu am nimic cu dvs, dar trebuie să filmez că nu sunt lăsat să intru în bază. Atât și nimic mai mult."

Paznic: "E dreptul dvs, suntem o țară liberă. Fiecare are modalități de a-și rezolva problemele."

Ionuț Chirilă: "M-am prezentat la antrenament, așa cum am făcut programul și sunt niște domni care au ordin să nu mă lase să intru în bază și ca atare, nu-mi pot desfășura activitatea de antrenor principal, conform contractului de muncă."

În răspuns, Augustin Călin, noul director sportiv al echipei din Ilfov, și-a prezentat punctul de vedere despre acest caz.

"Este foarte dificil și pentru noi ca în fiecare zi să avem aceleași probleme, sper să se rezolve. Au fost două mașini aici, cu cetățeni pe care nu îi cunosc, unii erau mascați, au blocat poarta la stadion, cu amenințări.

Dânsul vrea să se prezinte la echipă, dar noi, în consiliul dierector, am hotărât ca dânsul să aibă o parte dintre jucătorii de la echipa mare, pe care să-i antreneze, cu preparatorul fizic al dânsului. Vom vedea cum se va sfârși totul.

Jucătorii să nu aibă acces și să forțeze intrarea către antrenament, asta creează o tensiune care nu este benefică pentru nimeni. Așa ceva mi se pare de neimaginat. M-am dus direct la vestiare, la băieți, să văd care este situația. Băieții râdeau, pentru că altceva nu se poate spune, este un bâlci", a spus Augustin Călin.