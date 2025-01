Buzoienii antrenați de Eugen Neagoe au deschis scorul în minutul 35 prin Ricardo Matos, iar Gloria Buzău și-a păstrat avantajul pe tabelă până în minutul 84, când Dan Nistor a restabilit egalitatea de la 11 metri, după un fault în careu al lui Cestor. Tot Nistor a fost cel care le-a adus victoria ”Șepcilor Roșii”. În minutul 90+2, veteranul ardelenilor a transformat un penalty obținut de ”U” după ce Ișfan l-a lovit cu palma peste față pe olandezul Van der Werff.

Ioan Ovidiu Sabău: ”Nu mă așteptam să arătăm atât de slab!”

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul celor de la Universitatea Cluj, s-a declarat surprins de prestația modestă a ”Șepcilor Roșii” din prima repriză a partidei cu Gloria Buzău, însă este convins că lucrurile se vor îndrepta pe parcurs.

De altfel, tehnicianul a remarcat că problemele au apărut și după accidentarea suferită de Ovidiu Bic, fotbalistul înlocuit cu Radu Boboc în minutul 36.

”Pentru primul joc am anticipat că va fi dificil, dar, uitându-ne împreună la jocurile de ieri, am zis, totuși, o să fim foarte atenți și nu vom face greșeala pe care au făcut-o ieri echipele mai bine cotate.

E primul joc, crispați, foarte lenți în ceea ce făceam, mai controlam o dată, prea multă siguranță, teama de a risca, de a juca mingea în față. E de înțeles, încerc să înțeleg ce s-a întâmplat. În timpul jocului te gândești dacă ai gestionat bine pregătirea, dacă ai încărcat cât trebuie, sunt multe care îți trec prin cap ca antrenor, te consideri vinovat, îți reproșezi...

Am făcut cele două schimbări din prima repriză și cu accidentarea lui Bic. E neplăcut pentru un jucător ca Oaidă să fie schimbat, dar aveam nevoie de altceva în acel moment, aveam nevoie de un jucător care să fie mai mult pe atac. Cumva trebuia să mișc lucrurile. Într-un astfel de moment, trebuie să creez și o oarecare confuzie și ne-a ieșit. În a doua repriză nu s-a mai pus problema, am controlat, am jucat ce trebuia să jucăm. S-a văzut dorința lor clară, afectați după prima repriză.

Le-am zis că nu au cum să țină ritmul și dacă jucăm rapid până la urmă vor ceda și ne vom crea ocazii. Trecea timpul și îmi era foarte greu să mai cred. Ei au o ocazie, îți dau gol, iar tu ai în a doua repriză, bară, scos de pe linia porții, lovești pe coechipier, dă Blănuță pe lângă, Chipciu dă la poartă, îi sare mingea, nu poate să lovească. Trece timpul, intri în criză și îți e teamă că pierzi până la urmă. Nu ai voie, cu tot respectul pentru adversar, totuși, suntem echipa care a arătat fotbal, identitate, merităm să fim pe primul loc. Nu aveam voie să nu câștigăm acasă un astfel de joc. (...)

Sunt meciuri greu de jucat cu echipe mai slab cotate, ai nevoie de caracter în astfel de momente, să știi că trebuie să dai mai mult, să îți dai două palme să te trezești și să spui că nu ai cum să arăți atât de slab și să reacționezi. Nu ai voie să accepți să fii în situația în care noi am fost în prima repriză. O echipă care va cădea, dar noi nu avem voie să primim gol.

Au câțiva jucători buni, dacă îl lași pe Budescu, în orice moment poate să inventeze ceva, la fel Tavares, e un jucător cu personalitate, a stat destul de bine în teren. Eugen e un antrenor bun, meticulos, așează foarte bine echipa în teren, dar noi eram favoriți și trebuia să câștigăm. Nu mă așteptam să arătăm atât de slab în prima repriză”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la conferința de presă.

Antrenorul lui U Cluj a vorbit și despre transferul lui Andrei Artean, care l-a impresionat în meciul cu Gloria Buzău și din partea căruia are așteptări foarte mari: ”Artean e un jucător cu multă experiență, care are calitate, care a câștigat un campionat. Nu mai vorbim despre seriozitate, caracter. Artean va fi un câștig pentru echipă. Există concurență, toți sunt foarte importanți, de toți avem nevoie. Este meritul grupului, și a celor care joacă mai puțin. Cei care joacă sunt buni și datorită acelor jucători cu care se antrenează. În general, toți care au intrat au făcut-o foarte bine”.

Ioan Ovidiu Sabău, despre supărarea lui Răzvan Oaidă

După ce a fost scos din teren de către Ioan Ovidiu Sabău, Răzvan Oaidă a mers direct la vestiare, însă tehnicianul spune că nu s-a supărat pe fotbalistul ajuns la U Cluj de la Rapid: ”Nu mă deranjează, îl înțeleg pe Oaidă. E un băiat deosebit, un caracter frumos, a venit de la Rapid, ai și tu un anumit orgoliu, anumite emoții. Am fost jucător și știu ce înseamnă, se poate întâmpla. E un gest de supărare, de dezamăgire.

O să am o discuție cu el, îi explic, probabil se va liniști, nu e niciun conflict. Ca dovadă, el a jucat, înseamnă că am încredere. Sunt situații și situații, s-a accidentat și Ovidiu Bic, aveam nevoie de alt tip de jucător, nu mergea jocul, a trebuit să schimb în 4-2-3-1”.