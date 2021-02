Ioan Niculae il FACE PRAF pe Ionita dupa SCANDALUL MONSTRU de dopaj: "S-a dus si a vorbit ca un nerod!" Amenintarea patronului Astrei: "Il avertizez public!"

Astra Giurgiu a fost implicata intr-un scandal imens dupa ce jucatorii sai au facut un tratament pe care WADA il incadreaza la dopaj.

Kehinde Fatai, Takayuki Seto si Alexandru Ionita au mers la o clinica unde au facut un tratament intravenos cu vitamine si minerale, care insa este considerat dopaj. In cazul in care un sportiv isi introduce in corp o substanta, prin perfuzie, a carei cantitate depaseste 100 de ml la 12, procedura devine interzista.

Agentia Nationala de Antidoping a deschis o ancheta, iar Ionita a fost cel care a mers si a recunoscut totul pentru a obtine o pedeapsa mai mica.

Ioan Niculae, patronul Astrei a vorbit despre scandalul in care echipa sa a fost implicata si l-a amenintat pe fostul sau jucator.

"Ionita trebuia sa se gandeasca foarte bine ce consecinte pot avea declaratiile sale date in fata comisiei. Daca s-a dus acolo si a spus ca un nerod verzi si uscate, asa cum probabil a fost invatat, nu va scapa usor, asa cum crede el.

Il avertizez public: In cazul in care o sa fie gasit vinovat, noi il vom da in judecata pentru recuperarea banilor pe care i-am dat pe el…Nu am nicio treaba cu CFR Cluj, nu l-au trimis aia sau noi pe la clinica aia. Nici Astra nu are nicio vina. Noi nu facem politie cu jucatorii.

Ionita a intrat in belelele astea din cauza lui. Sa asculte bine la mine ceea ce ii transmit acum: Daca este gasit vinovat, noi il vom da in judecata, pe el personal!

O eventuala suspendare a sa ne va aduce un prejudiciu imens de imagine, dar imi doresc si recuperarea banilor. Exclud retrogradarea Astrei, asta este ultimul lucru ce ni s-ar putea intampla. Clubul nostru nu poate fi umilit in acest hal din cauza unor tampenii facute de unul si altul. Dar, vreau sa vad ce verdict se va da pana la urma", a spus Ioan Niculae pentru ProSport.