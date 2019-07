Intrare TERIBILA in ultimul minut al reprizei, Coltescu i-a dat rosu direct! Ce s-a intamplat in prelungirile primei reprize de la Sibiu - Medias

Hermannstadt va juca o repriza cu un om in minus.

Cordea a vazut rosu direct in primul minut de prelungire al primei reprize. Mijlocasul a intrat urat, cu talpa, la Nelut Rosu, iar Coltescu n-a stat pe ganduri.



Cordea (20 de ani) a fost adus in aceasta vara de Hermannstadt de la Novara, pentru care a jucat un meci sezonul trecut in Serie C. Cordea e produs al scolii Ardealul Cluj si are o prezenta in tricoul Romaniei U19.

