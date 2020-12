INTERDICTIE in Romania pentru Pablo Cortacero! Masura de URGENTA ceruta impotriva spaniolului: "Romanii nu sunt prostii lui"

Pablo Cortacero este luat la tinta din toate directiile pentru situatia groaznica pe care o traverseaza clubul Dinamo.

Dumitru Dragomir, fost presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania, l-a atacat in termeni extremi de duri pe Pablo Cortacero.

El spune ca tot circul care s-a creat la Dinamo este din cauza acestui spaniol si ii cere sa plece de urgenta de la club.

"La Dinamo este un circ de nedescris si nu stiu cat il mai pot suporta cei de la acolo pe acest individ. Acest om nu mai trebuie lasat nici macar sa mai aterizeze pe Aeroportul Henri Coanda, dar sa mai si ajunga la club!

El nu e gandeste ca si-a batut joc de familiile angajatilor de la Dinamo si de familiile jucatorilor? Cu ce au gresit acei oameni? Cu ce au gresit angajatii de la Saftica si fotbalistii? A promis salarii de 20.000, 25.000, 30.000 de euro, iar el nu are bani nici de un pachet de tigari.

Chiar asa am ajuns in tara noastra? Sa vina toti actorasii astia de mana a treia si sa ne fraiereasca in ultimul hal? Este clar ca lumina zilei ca acest om nu are bani sa sustina un club. Unde vrea sa se ajunga? Deja au inceput cu batai. Nu le rusine? Nu se poate asa ceva", a fost reactia dura a lui Dumitru Dragomir, pentru ProSport.

Dumitru Dragomir: "Romanii nu sunt prostii lui Cortacero asta!"

Fostul sef de la LPF crede ca suporterii nu mai pot sa duca mult timp in spate clubul Dinamo:

"Suporterii nu pot salva echipa la infinit. De unde credeti ca pot face ei rost de milioane de euro pentru a tine echipa? Sa fim seriosi. Si asa oamenii astia au facut destule. Au si ei acasa guri de hranit. Cat credeti ca vor mai putea sa faca cheta dupa cheta? Cortacero asta se se gandeasca ca romanii nu sunt prostii lui. Sa-i fie rusine pentru situatia in care este clubul acum", a mai spus Dragomir.