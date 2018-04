INCREDIBIL | Steaua cere depunctarea CFR-ului! Motivul invocat de echipa lui Becali: "E mai grav ce a facut Dan Petrescu!"

Sunt sanse mari ca si acest campionat sa se decida in birouri, nu pe teren.

Cu o zi inainte de a veni decizia de la Comisia de Disciplina, Steaua a facut, de asemenea o plangere impotriva lui Dan Petrescu. Stelistii cer depunctarea echipei ardelene in baza declaratiilor facute de antrenorul CFR-ul.

Mihai Stoica este de parere ca declaratiile facute de Dan Petrescu sunt mult mai grave decat cele facute de Gigi Becali. In plus, Petrescu are o legatura contractuala cu CFR-ul, in timp ce Gigi Becali nu apare in niciun fel in actele clubului.

"Era cat pe ce sa starnesc un conflict intern. Credeam ca Vali Argaseala nu a trecut depunctarea. In opinia noastra, seamana declaratiile date de Gigi cu ale lui Dan Petrescu. Doar ca ale lui sunt mult mai grave. Nu le da cineva care nu are nicio legatura in acte cu clubul. Becali din 2012 nu mai are nicio treaba, in acte. Dacă se da depunctare la noi, 100% se da si pentru ei", a declarat Mihai Stoica pentru DigiSport.

CFR a cerut ca stelistii sa piarda trei puncte dupa declaratiile lui Becali. Miercuri se da decizia. Trei puncte penalizare pentru stelisti si suspendarea lui Becali pentru un an cer clujenii.