Inca o echipa din Liga 1 isi anunta intentiile de titlu! "Uitati de noi, nu ne urmariti atent, vrem sa depasim pe turnanta!"

Campion cu Viitorul in urma cu doua sezoane, Nelut Rosu (25 de ani) vrea sa repete performanta cu Astra Giurgiu.

Gabriel Chirea

Mijlocasul, venit la Astra din postura de jucator liber de contract, dupa o aventura nefericita in campionatul bulgar, a fost unul dintre cei mai buni oameni ai trupei lui Marius Maldarasanu in victoria cu FCSB din prima etapa a actualului sezon de Liga 1.



Cum ai ajuns la Astra in aceasta vara?

In primul rand, mi-am dorit foarte mult sa revin in tara si sa joc, sa ajung la o echipa unde sa pot sa evoluez mai mult. Pentru ca veneam dupa o perioada mai indelungata in care am jucat mai putin si m-am gandit ca nu e foarte bine pentru cariera mea doar sa stau. Stiam ca Astra e o echipa buna, mi se potriveste ca stil de joc, era important sa ma intorc la o echipa cu care sa fiu compatibil. Cred ca am facut o alegere buna.



Care este obiectivul echipei, ce ti s-a transmis cand ai semnat?

Obiectivul e sa avem o clasare cat mai buna, asta ar fi obiectivul. O sa vedem pe parcurs ce inseamna asta, pentru ca acest campionat va fi foarte lung. Am inceput bine, am inceput cu o victorie contra FCSB-ului, dar urmeaza un meci greu la Iasi. Cred ca avem o echipa buna si asta ne da curaj. Potentialul lotului este clar de play-off, dar nu o sa fie usor. Competitia e lunga, sper sa nu avem accidentari si sa ne mentinem concentrarea la toate partidele. Avem si un antrenor foarte tanar si ambitios, nu cred ca am mai lucrat cu un antrenor la fel de tanar ca Marius Maldarasanu.



Trebuie sa fim atenti la Astra sezonul asta, pentru ca ar putea realiza surprize?

Nu, nu trebuie sa urmariti Astra. (Rade) Lasati-ne in pace, uitati de noi si nu ne urmariti deloc, ca sa venim din umbra, sa facem depasiri de pe turnanta!



La meciul cu FCSB erati vazuti ca victima sigura...

Nu stiu ce credea lumea despre acest meci, dar noi chiar am vorbit inainte si chiar am avut incredere in noi ca putem sa castigam meciul asta. Ne dorim ca lumea sa nu ne bage in seama, sa ne subaprecieze si sa ne lase sa ne vedem de drumul nostru, sa nu apara o presiune suplimentara din exterior. Si noi sa mergem pe aceeasi linie si sa ne castigam meciurile.



FCSB joaca in seara aceasta in Europa League. Cum ti s-a parut la meciul direct?

Nu vreau sa vorbesc despre alte echipe, pentru ca nu e treaba mea. Are cine sa ii evalueze. Au un lot puternic si le doresc sa se califice mai departe, pentru ca ar fi bine pentru coeficientul Romaniei.



"DELIO ROSSI E UN ANTRENOR <SUBTIRE> RAU"

Varianta vehiculata pentru plecarea ta de la Levski e ca te-a prins antrenorul Delio Rossi imitandu-l in vestiar si s-a suparat foarte rau pe tine...

E o prostie, o minciuna, nu are nicio treaba cu ce s-a intamplat. Adevarul e ca a fost un lot mai mare, iar lui nu i-a placut stilul meu, nu a apreciat ce calitati aveam. Nu am fost compatibili profesional, nu ca a fost nu stiu ce scandal, ca m-a prins ca il imitam... Daca ma prindea ca il imitam, imi dadea 15.000 de euro amenda si ma linistea. Eu am fost adus de Nicolay Mitov, care a fost schimbat dupa vreo 5 etape, iar in locul lui a fost adus Delio Rossi. La Levski am avut echipa foarte buna, dar nu am avut antrenor. Asta e adeavarul! Delio Rossi are CV, pentru ca a fost antrenor la Lazio, Sampdoria, Genoa, la o gramada de echipe din Italia, dar atat are, saracul! Rossi a fost "subtire" rau. Nu stia nimic, era depasit de tot, nu facea antrenamente cum trebuie... Nu a fost apreciat de nimeni, pentru ca era depasit de situatie.



Cum ti s-a parut campionatul Bulgariei, comparandu-l cu Liga 1?

Am avut jucatori care evolueasera in Anglia, jucatori care au fost acum la Campionatul Mondial. Campioantul bulgar e sub cel din Romania, dar e greu sa te impui in fata lui Ludogoret. Cei de la Ludogoret sunt "bombardieri", sunt la un nivel superior fata de restul echipelor.



De la Viitorul ai plecat imediat dupa ce s-a castigat titlul. Ce s-a intamplat?

A venit aceasta oferta din Bulgaria, am vorbit cu domnul Hagi. M-a intrebat daca sunt multumit de ea, daca sunt fericit, i-am spus ca da si am plecat. Mi-am dorit si sa joc in strainatate, sa schimb ceva in viata mea. A fost si oferta ok, nu pot sa ma plang. Perioada petrecuta la Viitorul a fost foarte frumoasa. Ce se intampla acolo e incredibil, ca antrenamente, ca pregatire pentru meciuri... La Viitorul nu exista altceva in afara de fotbal.



"TONI CONCEICAO E <TATICUL> MEU"

Esti un fotbalist crescut de CFR Cluj. De ce nu ai reusit sa te impui acolo?

In ultima perioada acolo, am fost accidentat destul de grav vreo 3 luni, in rest am jucat toate meciurile. Nu am reusit sa mai raman, pentru ca fusesem imprumutat de Chiajna, care nu a mai fost de acord cu o prelungire. Eu sper sa ma mai intorc candva, acum nu stiu cat de repede. Acolo mi-am facut junioratul, acolo m-am format ca fotbalist, acolo am casa, acolo am familia si prietenii, acolo am tot. Tin legatura cu multi oameni de CFR Cluj. Am vazut ca au schimbat niste lucruri. Nu stiu daca e foarte bine sau foarte rau, dar, daca vine Toni Conceicao, au ales un antrenor foarte bun. Am lucrat cu el, e "taticul" meu. M-am inteles foarte bine cu el la Cluj. Ii place ca echipa lui sa joace fotbal adevarat, nu accepta mingea pe sus, pune accent pe viteza jocului. In al doilea lui mandat la CFR Cluj, in sezonul 2015-2016, CFR-ul a jucat un fotbal foarte frumos si a fost redutabila pe teren propriu.



Ai avut oferta de la Dinamo. Nu ai vrut tu sa mergi, ce s-a intamplat?

Nu, nu s-au inteles cluburile intre ele. Au fost doar discutii, nu s-a ajuns la tratative sau asa ceva. Levski il dorea pe Filipe Nascimento, se dorea un schimb, dar nu stiu cum au decurs negocierile... Daca se intelegeau cluburile, eu acceptam, pentru ca imi doream sa joc.



Cu oferta de la Sporting Lisabona cum au stat lucrurile?

Aia a fost cand eram la Chiajna, cand eram mai tanar. Nu stiu sigur ce s-a intamplat acolo. Au trimis pe cineva sa ma vada la cateva meciuri din Liga 1, probabil ca nu s-au inteles cluburile in privinta sumei de transfer. Nu ma gandesc foarte mult, ca sa nu am regrete. Incerc sa ma concentrez pe prezent, asta e cel mai important.



SPUNE CA VI FI UN SEZON CU FOTBAL DE CALITATE IN LIGA 1

Cum ti se pare nivelul Ligii 1 in acest sezon?

E un nivel bun, chiar am ramas surprins, mai ales ca e doar prima etapa. Sunt multe echipe bune, s-au facut si transferuri excelente. Si Liga a 2-a arata foarte bine si e imbucurator ca vom avea doua campionate echilibrate si disputate. Sunt si mai multi tineri decat in trecut, pot sa creasca in valoare daca nivelul competitiei e ridicat. Cred ca vom avea parte de fotbal de calitate, mai ales ca nu s-au reglat toate lucrurile la cluburile din Liga 1.



Spune-mi cateva informatii despre tine...

Am facut junioratul la CFR Cluj si la Scoala de Fotbal Ivansuc Cluj. Nu imi place sa ma caracterizez. Am tot vazut la un moment dat ca se scria prin presa de "Xavi de Romania", cand am avut niste procentaje bune de pase reusite. Daca eram macar la 10% din Xavi... E clar ca imi place jocul combinativ, cu pase multe, cu posesie, nu mi se potriveste altceva.



Nelut Rosu

Data nasterii: 5 iulie 1993 (25 ani)

Locul nasterii: Cluj-Napoca

Post: Mijlocas central

Echipe: Luceafarul Oradea (2012), Concordia Chiajna (2013-2014, 2016-2017), FC Botosani (2015), CFR Cluj (2015), Viitorul Constanta (2017), Levski Sofia (2017-2018), Astra Giurgiu (2018-prezent)

Palmares: Liga 1 (2016-2017)