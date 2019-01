Inca doua lovituri pentru Dinamo! Jucatorii au semnat deja. Unul e titular in nationala

Rednic nu se opreste cu transferurile!

Fundasul central lituanian Linas Klimavicius si aparatorul dreapta Damien Dusaut s-au inteles cu Dinamo.



Titular in nationala Lituaniei, Klimavicius (29 de ani) vine de la Zalgiris Kaunas, campioana tarii sale. Cel mai important nume din cariera lui Klimavicius e Dnipro, fosta finalista Europa League.



In varsta de 24 de ani, Dussaut a jucat la Valenciennes B si Standard Liege. Vine de la St. Truiden, din Belgia. Dussaut poate juca atat in dreapta, cat si in stanga defensivei.