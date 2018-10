Ii da voie Becali?! Surpriza URIASA in echipa Stelei! Ce jucator necunoscut vrea sa foloseasca Dica in primul

Dica vrea sa apeleze la unul dintre pustii de la echipa a doua pentru jocul cu Voluntari, de sambata.

Desi are 3 fundasi stanga cu experienta in lot, Dica nu poate conta pe niciunul dintre ei! Stan si Momcilovic sunt accidentati, in timp ce Morais a luat rosu la Craiova si e suspendat. Dica e fortat sa improvizeze. In primul 11 ar putea sa apara Marian Botezatu! Fundasul de 19 ani a mai fost folosit in banda stanga la Zlatna, in meciul de Cupa cu Alba Iulia. Botezatu e de fapt fundas central de picior stang, deci trecerea sa in lateral ar fi tot o improvizatie. Dica mai are o idee: sa joace cu Benzar in stanga si sa il trimita pe Jakolis fundas dreapta, scrie Gazeta Sporturilor.