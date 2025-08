Baroan, fermecat de Giulești

La finalul jocului, Antoine Baroan a vorbit despre cele două reușite din meciul cu FC Botoșani și a mărturisit că a fost încântat de atmosfera din Giulești.

”Evident că acum, la finalul meciului, sunt un pic obosit, însă sunt foarte fericit că am reușit să marchez aceste două goluri. Lucrurile se întâmplă foarte repede, nu trebuie să gândești foarte mult. La primul gol am primit mingea de la Manea și am șutat. Nu am avut prea mult timp la dispoziție să gândesc faza.

La al doilea gol am avut puțin noroc, pentru că nu am avut controlul mingii, dar mă bucur că am reușit să trimit mingea în plasă.

Cred că sunt undeva la 60% din capacitatea mea. Poate că a fost puțin cam mult astăzi pentru mine. Am știut de la început că trebuie să intru și să punctez rapid dacă vreau să am un impact pozitiv asupra jocului. Nu mă puteam aștepta la mai mult pentru ziua de astăzi. Meciul a fost greu, pentru că adversarul a fost puternic. Atmosfera a fost de vis”, a spus Baroan după meci.