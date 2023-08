Marius Șumudică a răbufnit în direct după ce s-a scris că poate ajunge la FCSB: „Cineva vrea să mă denigreze și pe mine și pe Djokovic!” 

Antrenor ultima dată la Al-Raed, Marius Șumudică a renunțat la postul de analist TV pe care l-a avut în ultimele săptămâni. Tehnicianul român a fost asociat cu posibile numiri la FCSB și FC U Craiova, după ce Gigi Becali s-a arătat nemulțumit de antrenorii săi, Elias Charalambous și Mihai Pintilii, iar Adrian Mititelu l-a dat afară pe Nicolae Dică și a recunoscut că îl dorește pe Șumudică la echipa sa.

Recent, s-a scris că Damjan Djokovic l-ar fi sunat pe Marius Șumudică, cel cu care a colaborat în perioada petrecută la Al-Raed, pentru a-l convinge să semneze cu FCSB. Antrenorul s-a înfuriat când a citit informația și a ținut să nege vehement.

Marius Șumudică: „Știu cine a dat minciuna asta!”

Marius Șumudică a dezvăluit că a vorbit o singură dată cu Damjan Djokovic de când s-a transferat la FCSB, iar atunci a fost pentru o problemă personală de ale fotbalistului. Totodată, antrenorul a lăsat de înțeles că știe că există o persoană care încearcă să îl denigreze atât pe el cât și pe mijlocașul croat.

„Am ceva contacte cu câțiva patroni din fotbalul românesc, nu am luat nicio decizie, nimic nu mă atrage în a antrena în momentul de față. Sunt consternat de ceea ce poate apărea, nu poți să vii și să spui că Djokovic m-ar fi sunat și că vestiarul de la FCSB mă dorește pe mine. Vă dau cuvântul de onoare că nu am vorbit în ultimele două luni decât o singură dată cu Djokovic, la telefon, asta când se întorsese din pregătire pentru niște chestii personale, l-am ajutat cu o chestie. Nu mă interesează ce se întâmplă la FCSB, nu vreau să îi fie pusă în cârcă lui Djokovic asta, nu e onest, nu e fair să aruncăm mizeria în spatele lui doar pentru că a lucrat cu mine în ultimul an.

Am evitat să vorbesc. Mi se pare prea mult deja, am acceptat o grămadă de mizerii de când am fost analist, am vrut să stau deoparte, am fost atacat de fel și fel de oameni, am fost consternat de ce e apărut, sunt niște lucruri pe care lumea trebuie să le știe. Sunt destui jucători de la FCSB pe care îi cunosc, nu aș fi vorbit niciodată cu Djokovic.

(n.r. dacă e dorit la FCSB) Vorbiți cu patronul clubului, nu pot spune eu. Că am vorbit cu Djokovic e o minciună sfruntată, știu de cine e dată, cred că vrea să îl denigreze și pe Djokovic și pe mine. Dacă are ceva cu mine, suntem bărbați, ne putem întâlni și rezolva. Nu vreau să detaliez, am vrut să evidențiez asta. E treaba vestiarului dacă m-ar dori, înseamnă că-s apreciat și le mulțumesc”, a declarat Marius Șumudică la Digi Sport.