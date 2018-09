HALEP TURNEUL CAMPIOANELOR | Kerber e a doua calificata, dupa Simona. Cum arata acum cursa spre Singapore

Dupa Simona Halep, si Angelique Kerber s-a calificat la Turneul Campioanelor de la Singapore.

Angelique Kerber, locul 4 WTA, a obtinut si ea calificarea la turneul de la Singapore si va fi prezenta la editia din acest an printre cele mai bune 8 jucatoare ale sezonului. Sportiva din Germania are 5.152 de puncte WTA si nu mai poate termina mai jos de locul 8. Nemtoaica a trecut pragul de 4.925 de puncte, bariera pentru calificare.

Pe locurile urmatoare, se gasesc alte staruri din circuitul feminin:

3. Petra Kvitová – 4.250 de puncte

4. Caroline Wozniacki – 3.982 de puncte

5. Elina Svitolina – 3.840 de puncte

6. Sloane Stephens – 3.823 de puncte

7. Kiki Bertens – 3.253 de puncte

8. Karolína Plíšková – 3.132 de puncte

Simona Halep este in continuare pe primul loc, cu 6.910 puncte acumulate in acest an. Va fi pentru al cincilea an consecutiv cand Simona Halep va fi prezenta la competitia in care se intalnesc opt dintre sportivele cu cel mai bun punctaj din anul respectiv. Simona Halep a fost eliminata inca din faza grupelor la editia trecuta a Turneului Campioanelor.

Cea mai buna performanta a romancei este finala din 2014, meci pierdut in fata Serenei Williams.

Turneul Campioanelor 2018 se va desfasura in perioada 21 – 28 octombrie. Aceasta este ultima editie ce va avea loc la Singapore, urmand ca din 2019 sa se mute in China, la Shanghai.