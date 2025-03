Daniel Kiwinda a semnat cu Farul

Farul a anunțat că l-a transferat pe Daniel Kiwinda, un atacant ucrainean în vârstă de 20 de ani, care este liber de contract din ianuarie, când s-a despărțit de formația maghiară Fehervar.



Născut în Harkov, Kiwinda măsoară 1.79m și a crescut la clubul Dnipro-1. În sezonul 2021/2022 a fost golgheterul campionatului U19 din Ucraina, cu 14 goluri.



"Am ales acest club deoarece am considerat că este o bună oportunitate de a deveni un jucător și mai bun. Vreau să câștig trofee și vreau să ajut echipa și să se claseze pe un loc cât mai bun în campionat.



Am văzut potențialul echipei și cred că antrenorul are încredere în mine, deci și eu am încredere în el. Consider că putem face lucruri bune", a spus Kiwinda, pentru Farul TV.

Kiwinda n-a prins niciun minut în Ungaria



În septembrie 2024, Kiwinda a părăsit în premieră Ucraina și a semnat cu Fehervar, însă în Ungaria nu a prins niciun minut din cauza accidentărilor. În ianuarie, clubul maghiar a anunțat rezilierea contractului de comun acord.



