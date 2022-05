Hagi nu-și explică scăderea de formă a fotbalistului său curtat de Betis: „Întrebați-l pe el! Era un jucător valoros!”

Universitatea Craiova a câștigat categoric ultimul meci din Liga 1. Oltenii au învins-o pe Farul Constanța, 4-1, și l-au făcut pe Gică Hagi (57 ani) să coboare pe locul 5 în clasamentul final. Cu toate aceastea, „Regele” a recunoscut supremația adversarului și a mărturisit că în aceasta vară va evalua lipsurile pe care echipa sa le-a arătat în playoff.

Hagi: „Din păcate, noi nu am marcat”

„Am avut ocazii și noi și ei. Din păcate, noi nu am marcat. Să joci în deplasare și să ai atâtea ocazii... . A fost un meci frumos, publicul a văzut un meci frumos. Din păcate am pierdut locul 4, atât s-a putut. Am avut un obiectiv în acest an, cred că l-am îndeplinit.

Asta e, mergem în vacanță. Sunt mai multe de evaluat în această vară. Trebuie să lucrăm mai mult defensiv, unde trebuie să ne apărăm mai bine”, a declarat Gică Hagi la finalul meciului.

În vara anului trecut, în timpul Jocurilor Olimpice, Andrei Ciobanu (24 ani) era cel mai curtat fotbalist al constănțenilor. Presa din Spania afirma că Betis Sevilla este interesată de jucătorului Farului și că este dipusă să achite o sumă de transfer pentru Ciobanu.

La un an distanță, nici măcar Gică Hagi nu-și poate explica scăderea de formă a jucătorului său, cu toate că face toate eforturile pentru a-l revitaliza.

„Întrebați-l pe el (n.r. despre forma lui Ciobanu). Eu încerc să-l mobilizez. Era un jucător foarte valoros, probabil a căzut puțin. Vedem ce va fi. Vom reflecta și vom vedea”, a precizat Hagi.

În acest sezon, Andrei Ciobanu a marcat doar 2 goluri și a oferit 3 pase decisive în 31 de meciuri bifate în Liga 1.