Greseala sau umilinta MAXIMA?! Adi Petre a aparut trecut PORTAR pe lista de rezerve de la FCSB! A intrat in minutul 21 in locul lui Pantea

Pe grafica televiziunii sarbe, Adi Petre a fost trecut portar pentru meciul istoric al FCSB cu Backa Topola.

Dupa ce 9 fotbalisti din lotul stelistilor au fost confirmati cu coronavirus, echipa lui Becali a trebuit sa intre intr-o formula improvizata pe teren la jocul cu Backa Topola! Chiar si in aceste conditii, Adi Petre tot n-a prins 11-le de start. Mai mult, pe lista rezervelor, oferita de televiziunea sarba, atacantul apare drept rezerva a lui Ducan pentru postul de portar. N-a ramas mult pe banca. Petre a intrat in locul lui Pantea la FCSB in minutul 21, cand scorul era 2-0 pentru gazde.

Sarbii au avut probleme cu repartizarea identitatilor pe banca FCSB. L-au confundat pe Mihai Pintilii cu Bogdan Vintila. Fostul antrenor principal apare pe foaia oficiala drept A1 la acest meci, in timp ce Pintilii e doar secund.