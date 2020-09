Se tem ca va fi MASACRU si ca vor pierde o multime de bani! Sarbii, decizie incredibila inainte de Topola - FCSB!

FCSB isi joaca sezonul european cu Backa Topola din Serbia, in aceasta seara de la 10!

Meciul se disputa in conditii extreme. Stelistii au 9 jucatori infectati cu coronavirus si se pot baza pe un lot format din numai 14 oameni. Situatia i-a alarmat pe bookmakeri, care se asteapta ca sarbii sa castige fara probleme in aceasta seara. Astfel, mai multe case de pariuri au reactionat si au scos partida dintre Backa Topola si FCSB din oferta! La inceputul saptamanii, Backa Topola avea chiar si cota 6 la unele case! In aceasta dimineata, cota a scazut sub 2, apoi sub 1,50, inainte ca meciul sa dispara complet de pe tabelele cu meciuri disponibile pentru pariere.