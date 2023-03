Giovanni Becali, impresionat de ce a văzut la CFR Cluj: „Peste Serie A și peste Franța! Varga plătește 160.000 de euro lunar doar pentru asta!”

CFR Cluj a câștigat duelul cu rivala de moarte, U Cluj, scor 4-0, și a încheiat sezonul regulat pe locul doi, cu 63 de puncte, la un singur punct în spatele liderului Farul Constanța. Campioana va beneficia de rotunjirea punctajului, iar în play-off va avea același punctaj cu gruparea pregătită de Gică Hagi.

De partea cealaltă, Universitatea Cluj a încheiat sezonul regulat pe locul zece, cu 34 de puncte, la egalitate cu FC Voluntari.

Giovanni Becali, cuvinte de laudă pentru Neluțu Varga

La partidă a fost prezent și Giovanni Becali (70 ani). Agentul FIFA a rămas impresionat de condițiile pe care le are campioana României și a mărturisit că Neluțu Varga achită lunar 160.000 de euro doar pe salariile celor angrenați în club, în afară de cele ale jucătorilor și membrilor din staff-ul tehnic.

„Neluțu Varga este un patron care face imposibilul să țină acest club. Acum am vizitat birourile de la club și sunt peste cele din Serie A! Poate chiar și peste cele din fotbalul francez. Poate stadioanele sunt altfel în acea parte. Nici nu mai știi cum trebuie să ajungi pe lojă. Sunt la nivelul celor din Anglia.

Nu știu dacă le-au făcut cei dinaintea domnului Varga, dar e bine că le păstrează. Domnul Varga face un efort extraordinar de a ține clubul. Plătește lunar 160.000 de euro pe lună doar pentru funcționari. Vă dați seama ce mai înseamnă restul de salarii și prime pentru câștigarea campionatului”, a declarat Giovanni Becali, după CFR Cluj - U Cluj 4-0.

Giovanni Becali i-a purtat noroc și l-a binedispus pe Dan Petrescu

Dan Petrescu (55 ani) a glumit pe seama prezenței lui Giovanni Becali la meci. La conferința de presă, antrenorul CFR-ului s-a amuzat că agentul FIFA a sosit în Gruia pentru a-l transfera pe banca tehnică a lui Real Madrid.

„Da, pentru mine, la Real Madrid. E prima dată când a venit la Cluj, l-am văzut, nu îmi venea să cred, a venit la mine în birou, a fost agentul meu în toată cariera de fotbalist, a venit și în China după mine, i-am zis să mai vină că rezultatul spune că mi-a adus noroc. El vine la meciuri, se bucură, nu are sens, e agent, are viața lui, dar mă leagă o relație de prietenie cu el de mulți ani. Am glumit că a venit pentru mine. Eu nu am agent, dacă mai rămân la CFR nu am nevoie de agent”, a declarat Dan Petrescu la finalul meciului.