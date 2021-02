"Gigi, n-am inteles schimbarile!" Ilie Dumitrescu, mesaj pentru Becali dupa infrangerea SOC in fata Clinceniului!

Ilie Dumitrescu crede ca schimbarile facute la pauza de FCSB au afectat prestatia echipei in repriza secunda.

Dumitrescu crede ca Florinel Coman nu trebuia inlocuit cu Vukusic. Niciuna dintre modificarile facute la pauza n-au produs schimbari in jocul FCSB. Fostul antrenor al ros-albastrilor explica unde s-au produs greselile tactice din jocul echipei lui Petrea.

"FCSB a controlat jocul, a stat in terenul adversarului. N-am inteles cele 3 schimbari de la pauza. In a doua parte, Clinceni a intrat in careu doar la faze fixe. A cedat deliberat terenul si s-a aparat. Au fost periculosi la faze fixe.

Mesajul catre Coman nu-l dai asa, nu te joci cu rezultatul, poti sa ai o discutie cu el in privat, daca vezi ceva in comportamentul lui, in exprimare. Harut cu Cristea - niciun plus. Simion cu Perianu - niciun plus. Aveai nevoie de centrari pentru Vukusic, dar trebuia retras Tanase.

Vukusic e un atacant de careu care trebuie pus in valoare. Nu exceleaza in jocul combinativ. A fost o lipsa de prospetine azi, a fost vizibila. Nu s-a creat superioritatea din ultimele meciuri in nicio zona a terenului. Au fost probleme la jucatorii ofensivi, e clar ca nici jocul combinativ n-a stralucit.

Clinceni a stiut sa sufere, a creat densitate. Mai sunt si meciuri de genul asta. Toni Petrea sau, daca a fost Gigi, n-a fost inspirat in seara asta cu schimbarile", a spus Dumitrescu la Digisport.