Gigi Becali surprinde: "Să știe toată lumea, cu el va începe echipa de acum, e numărul 1!" Cine trece pe bancă

FCSB a învins UTA Arad, duminică seară, pe Arcul de Triumf, 2-0, în runda a opta din Superliga, în urma golurilor marcate de Siyabonga Ngezana (16') și Alexandru Băluță (87').

Gigi Becali: "Baeten e pictor. Cu el va începe echipa de acum / Ștefănescu trece pe bancă"

La o zi după meci, Gigi Becali a avut cuvinte de laudă pentru doi jucători: William Baeten, descris drept "pictor", și Ionuț Panțîru, văzut "războinic".

Becali anunță că William Baeten va fi titular în următoarele meciuri de la FCSB pe postul de extremă dreapta, în timp ce Marius Ștefănescu, considerat "emotiv și copleșit" va fi trecut pe banca de rezerve.

"Am câștigat fără probleme pentru că am întâlnit o echipă slabă, dar greșelile făcute puteau să ne coste. Meciul a fost la discreția noastră, dar în minutul 2, dacă dădeau gol, se complicau lucrurile. Lixandru cred că din cauza emoțiilor pentru că a fost convocat la echipa națională... a fost buimac. L-am văzut pe Lucescu în tribune... el le-a dat pe toate la adversar. Nu puteam să-l schimb, făcusem deja 3 schimbări.

Meciul de aseară a fost extraordinar pentru mine. Aseară am văzut un pictor. Baeten pictează, iar Panțîru e războinic. Ca să știe toată lumea, Baeten e numărul 1, cu el începe echipa. Va juca în dreapta. Aseară am văzut un lucru extraordinar. Eu, dacă joacă cu Baeten în dreapta și Miculescu în stânga, ne distram cu Sparta, dar în benzi am avut Ștefănescu și Băluță, care n-au contat.



Ștefănescu nu are unde să mai joace. O să treacă pe bancă. Va juca și el, dar să vedem când își revine. E posibil ca el să-i ia locul lui Baeten după, dar nu prea cred, Baeten e prea pictor. Lui Ștefănescu îi este frică, e emotiv. Îl copleșește celebritatea, iar când vine mingea la el e copleșit și nu găsește soluția ideală. La Sepsi era lejer, dar aici vrea să facă mai mult. Vrea să facă mai mult decât poate pentru a mă răsplăti pe mine și nu îi iese", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

William Baeten a fost transferat în această vară de la FC U Craiova pentru 300.000 de euro. Belgianul a strâns până acum 8 meciuri și a marcat un gol în returul cu Maccabi Tel Aviv (1-0) din preliminariile Champions League.

La partida cu UTA, Baeten a fost introdus la pauză. Până acum, belgianul nu a jucat mai mult de o repriză la FCSB.