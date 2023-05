Cu două runde înainte de finalul play-off-ului, Farul și FCSB sunt separate de un singur punct. Cele două se vor înfrunta duminică, la Ovidiu, iar pentru constănțeni o victorie ar fi suficientă pentru asigurea titlului. În schimb, o remiză sau o victorie a bucureștenilor ar prelungi suspansul până în ultima etapă.

Gigi Becali știe deja cum se va termina Rapid - Universitatea Craiova

În ultima etapă, Farul va juca pe terenul lui CFR Cluj, iar Gigi Becali speră ca formația din Gruia va avea o miză importantă la jocul respectiv - obținerea locului 3, care duce fie în preliminariile Conference League, fie la barajul european.

Astfel, patronul vicecampioanei este încrezător că Universitatea Craiova va câștiga meciul cu Rapid de luni, astfel că în ultima rundă va rămâne în luptă cu CFR Cluj pentru locul 3.

În cazul în care FCSB va pierde meciul cu Farul, calculele lui Gigi Becali nu vor mai avea nicio relevanță pentru formația bucureșteană.

"Nu poate Rapidul să o bată pe Craiova niciodată. Niciodată când e vorba de miza asta, de locul 3, de cupele europene. Pe noi ne interesează Craiova să rămână, pentru că Rapid nu o mai poate depăși pe CFR. Dacă e lupta Craiova - CFR, iar CFR scoate un egal sau mănâncă bătaie cu Sepsi și bate Craiova, după aia eu sunt cam 90% campion.

Noi jucăm cu o echipă caare nu are motivație, în afară de orgoliu, de echipe de tradiție. Acolo va fi un război la Cluj, la Farul - CFR. CFR are o cădere, dar are jucători de anvergură. Dacă au nevoie să câștige un meci, îl câștigă", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Programul ultimelor două etape din play-off

Etapa 9

Sâmbătă, ora 20:30: Sepsi - CFR Cluj

Duminică, ora 21:00: Farul - FCSB

Luni, ora 20:30: Rapid - Universitatea Craiova

Etapa 10