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Gigi Becali și-a dat ”OK-ul” pentru încă o plecare de la FCSB: ”300.000 de € acum și restul peste un an”

Decizia luată de FCSB în privința lui Ștefan Târnovanu, după meciul cu Petrolul

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a comunicat public că Ștefan Târnovanu (26 de ani) nu va pleca de la echipa sa în perioada de transferuri din vară.

Gigi Becali: „Eu am spus că vreau să fac echipă, nu umplutură”

Finanțatorul roș-albaștrilor a susținut că își dorește să își întărească formația, subliniind că FCSB nu are înlocuitor pentru Târnovanu în poartă.

În plus, Becali a spus că nu a primit nicio ofertă din Turcia pentru Ștefan Târnovanu.

„Nu pleacă nicăieri, avem nevoie de portar, nu avem portar. Nu vă mai luați după el (n.r.- Ștefan Târnovanu), ce spune aiurea. Unde crede că suntem? Pe câmp?

Suntem la un club unde dăm salarii de milioane, mereu la timp. Nu a dat niciun turc niciun ban. Spune-mi tu ce să iau? Eu am spus că vreau să fac echipă, nu umplutură. Dacă iau jucători buni...”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Presa din Turcia a anunțat transferul de principiu al lui Târnovanu

Ștefan Târnovanu a declarat la finalul sezonului că se gândește la un transfer în străinătate, însă Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a susținut că FCSB nu a primit nicio ofertă pentru portar.

În urmă cu câteva săptămâni, s-a vehiculat că Ștefan Târnovanu a fost pe lista celor de la Gaziantep, unde antrenor este Mirel Rădoi, însă tehnicianul a negat acest lucru și a explicat că Gaziantep are probleme financiare și nu își permite să plătească suma cerută de FCSB în schimbul portarului.

Cu atât mai mult cu cât, din cauza datoriilor, Gaziantep are interdicție la transferuri și poate legitima doar jucători liberi de contract.

Cu toate acestea, turcii au readus în prim-plan transferul lui Ștefan Târnovanu la Gaziantep și au scris că echipa la care activează Mirel Rădoi este aproape de un acord cu formația patronată de Gigi Becali. Gaziantep Olusum a notat că Gaziantep vrea să încheie devreme transferul lui Ștefan Târnovanu, astfel încât portarul să ajungă cât mai repede în cantonament, sub comanda lui Mirel Rădoi.

„În urma raportului întocmit de Mirel Rădoi, conducerea clubului și-a îndreptat atenția către România pentru postul de portar și este foarte aproape de a finaliza transferul goalkeeper-ului de la FCSB, Ștefan Târnovanu. (...)

Oficialii clubului își doresc să încheie cât mai rapid transferul, astfel încât portarul să se poată alătura lotului în cantonamentul de pregătire de dinaintea noului sezon. (...)

Potrivit informațiilor apărute, conducerea lui Gaziantep FK a ajuns în mare măsură la un acord cu FCSB pentru transferul portarului pe care Mirel Rădoi insistă să îl aibă în lot. Dacă mutarea va fi oficializată, Ștefan Târnovanu va deveni unul dintre cele mai spectaculoase și importante transferuri ale formației roș-negre înaintea noului sezon”, au scris turcii.