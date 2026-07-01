Mutarea apărătorului român în vârstă de 22 de ani s-a realizat la scurt timp după ce clubul elen l-a vândut pe Triantafyllos Tsapras la Panathinaikos, în schimbul sumei de 3 milioane de euro. Pantea a fost adus exact pentru a acoperi golul lăsat de această plecare, fiind convins chiar de antrenorul Elias Charalambous să accepte provocarea și să semneze cu noua sa echipă.

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Detaliile mutării și mesajul elenilor

Gruparea elenă a detaliat condițiile transferului și a punctat performanțele românului prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare.

„FC Levadiakos anunță achiziția fotbalistului Alexandru Pantea. Fundașul dreapta român vine la echipa noastră sub formă de împrumut și cu opțiune de cumpărare de la Steaua București (n.r. - FCSB). Născut la 11 septembrie 2003 la București, el este internațional cu toate grupele naționalei României și este un produs al academiei Stelei, alături de care a câștigat de două ori campionatul (2024, 2025), cucerind de asemenea două Supercupe în aceiași ani, dar și Cupa României în 2020”, a transmis conducerea clubului elen.

Totodată, noua sa echipă a trecut în revistă cifrele bifate de fotbalist în tricoul roș-albastru. În întreaga sa perioadă petrecută la FCSB, Pantea a strâns 104 prezențe și a oferit 6 pase decisive.

„Cu tricoul istoricului club românesc adună 104 prezențe și 6 pase decisive, dintre care 19 în competițiile UEFA. Fundașul lateral român vine după un an plin, cu 35 de apariții și 3 pase decisive în toate competițiile, dintre care nouă în Europa League. În echipa noastră va evolua cu numărul 2 pe tricou. Îi urăm bun venit la Levadiakos, îi dorim sănătate și multe succese!”, au mai adăugat oficialii clubului din Grecia.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a lui Alexandru Pantea este în prezent de 700.000 de euro.