Gigi Becali, îndemnat să ia măsuri cu Răzvan Burleanu: „E un șantaj ordinar! Nu înțeleg de ce nu-l dă în judecată!”

Săptămâna aceasta, Gigi Becali (64 ani) a anunțat că se retrage oficial din fotbal și că prețul de vânzare pentru FCSB este de 25 de milioane de euro. Omul de afaceri a justificat că nu mai este de acord cu măsurile luate de Răzvan Burleanu (38 ani) și Kyros Vassaras (57 ani) la nivelul FRF și CCA.

Florin Prunea: „Burleanu îi arată 'pisica' lui Gigi Becali!”

Președintele Federației Române de Fotbal nu a stat pasiv la acuzele lui Gigi Becali și a mărturisit că a aflat chiar de la omul de afaceri de anumite practici necurate din trecutul fotbalului românesc. Mai mult, Răzvan Burleanu a afirmat că știe direct de la sursă că patronul FCSB-ului a fost implicat în mai multe meciuri aranjate. Declarație care l-a șocat pe Florin Prunea (54 ani). Drept urmare, fostul portar l-a încurajat pe Gigi Becali să-l dea în judecată pe șeful FRF.

„A fost o afirmație foarte gravă a lui Răzvan Burleanu, pe care lumea a trecut-o foarte ușor cu vederea, că Becali nu a participat numai la un singur blat. Asta este o calomnie. Cu alte cuvinte, îi arată 'pisica' lui Gigi: 'Stai cuminte, că dacă încep eu să vorbesc, nu e de bine!'. Ăsta e un șantaj ordinar, îl practică de foarte mult timp, l-a practicat și cu Didi Prodan, Dumnezeu să-l ierte!

Eu nu înțeleg de ce Gigi nu-l dă în judecată? E o afirmație pe care nu am auzit-o la un președinte de Federație. După afirmația asta trebuia chemat: 'Domnule Burleanu, ce e în fotbalul ăsta românesc? Ar trebui mai mult respect pentru oamenii ăștia care-și bagă banii lor în fotbal. Toți care sunt în privat sunt extrem de nemulțumiți, dar nu au ce să-i facă”, a declarat Florin Prunea pentru ProSport.

Răzvan Burleanu: „Sunt trei arbitri cărora le-a dat bani sau alte beneficii direct sau indirect!”

„Am vorbit chiar cu domnul Argăseală. Dacă domnul Becali își dorește ne putem vedea oricând din punct de vedere instituțional. Are această posibilitate. Deja și-a revenit?

Este vorba de o listă pe care l-aș ruga să ne-o pună la dispoziție în momentul în care ne vom întâlni.

O listă cu trei arbitri cărora le-a dat bani sau alte beneficii direct sau indirect și cu care dumnealui s-a simți mai confortabil dacă s-ar afla la conducerea arbitrajului românesc. Îi promit că lista respectivă va rămâne una confidențială.

La ultima întâlnire domnul Becali mi-a împărtășit din aceste practici care erau legate de trecutul fotbalului nostru în ceea ce privește persoane din organizații sportive. Aș fi curios pentru a înțelege mai bine cum arăta peisajul fotbalistic în trecut.

Bani sau alte beneficii și cu care dumnealui s-ar simți bine alături de aceste personaje la vârful fotbalului românesc. Am aflat cu această ocazie că domnul Gigi Becali a participat la un singur blat. Mă îndoiesc că e unul singur.

Când ne uităm la Kyros Vassaras și la atacul pe care-l vedem, trebuie să ne uităm la Kyros Vassaras ca la un profesionist la cel mai înalt nivel, apreciat la FIFA și UEFA”, a declarat Răzvan Burleanu la terminarea Adunării Generale a FRF.

Gigi Becali i-a distrus pe Burleanu și Vassaras: „N-au făcut nimic în viață! Am terminat cu voi, oameni de nimic!”

„N-am ajuns să îmi zică mie Burleanu, care nu a făcut nimic în viața vieților lui. L-au băgat ăia de la Securitate, l-au crescut de mic, nu știu cum au făcut. Dar i-a zis unul care comandă el România, l-a pus Băsescu consilier, după l-a băgat pe Gică Popescu la pușcărie și a zis: 'Comand și fotbalul eu!' Uite, așa s-a ajuns. Eu nu mai vreau să am de aface cu ei. Sunt niște copii prea obraznici, nu au pic de rușine, de bun-simț.

'Vassaras!' Te obligă! Stai, mă, puțin, întreabă-ne. Vrem șef de arbitru român. 'Nu, mă, că îl aduc eu că vreau eu, că sunt șef de Federație!'. Vine Vassaras, stă numai prin Grecia, ia banii la mișto, că noi suntem proști. Eu nu mai sunt! Am terminat cu voi, oameni de nimic. Nu aveți pinc de demnitate și onoare! Cu voi nu mai am de aface cu obrăznicia și tirănia pe care le aveți.

'Ești obligat să joci cu U21, că spun eu! Că pe banii tăi comand eu'. Iau bani, sute de mii de euro... 'Eu candidez, sunt avocat', după doi ani: 'Cine nu e în fotbal nu mai candidează, să fiu eu singur. Avocații nu mai au voie să candideze. Mai punem încă un mandat, schimbăm Statului'. Ce faci, mă, faci ca Putin?

Eu nu pot să mă lupt cu toată tirania din România, mai ales că ei au și puterile statale. M-am luptat, am făcut și pușcărie. Slavă Domnului că am făcut numai atât! Nu mi-am dat seama în ce m-am băgat, am intrat în foc ca prostul!”, a declarat Gigi Becali, a doua zi după Rapid - FCSB, 1-0.