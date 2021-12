Gigi Becali, impresionat de mutarea pregătită de CFR Cluj: "Am dat 3 milioane pe el, dar n-a vrut să vină"

CFR Cluj l-a transferat deja pe Sergiu Buș (29 de ani), din postura de jucător liber de contract, iar presa din Anglia scrie că formația din Gruia este interesată și de aducerea lui George Pușcaș (25 de ani), de la Reading.

Gigi Becali, impresionat de George Pușcaș, ținta lui CFR Cluj

Internaționalul român nu a mai marcat de aproape nouă luni la formația din Championship, iar în ultimele runde a pierdut echipa de start, fiind preferat experimentatul Andy Carroll (32 de ani). Pușcaș poate reveni în România în tentativa de a-și recăpăta forma care l-a consacrat, iar principala favorită pentru semnătura bihoreanului este CFR Cluj.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a declarat impresionat de calitățile atacantului cu 26 de meciuri și opt goluri la echipa națională a României, dezvăluit că, în urmă cu câțiva ani, a făcut o ofertă de trei milioane de euro pentru George Pușcaș, însă fotbalistul a refuzat să semneze cu bucureștenii.

"Dacă îl ia pe Pușcaș, Pușcaș e un atacant puternic, foarte bun. Am vrut să dau 3 milioane pe el, dar n-am putut să-l iau. Când era copil am vrut să dau 3 milioane, era în Italia. Puteam să-l iau, dar n-a vrut el să vină. Valoarea lui n-o ia nimeni, puterea și forța nu i-o ia nimeni, aia e înnăscută", a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

Oferta lui Gigi Becali pentru George Pușcaș venea la finalul anului 2018, când atacantul era împrumutat de Inter la Palermo. Atacantul oferea, acel moment, o primă reacție pentru Pro TV: "Mă bucură interesul domnului Becali pentru mine și îi mulțumesc. Vom vedea ce se va întâmpla la sfârșitul sezonului. Nu știu dacă 3 milioane e suma corectă, eu nu pot să mă autoevaluez, nu asta e treaba mea".

Pușcaș a rămas în Italia la acel moment, iar după Campionatul European U21, în care România a ajuns până în semifinale, atacantul a fost cumpărat de Reading de la Inter pentru 7,5 milioane de euro, sumă record pentru formația engleză.

Aflat de doi ani și jumătate în Championship, Pușcaș a strâns 18 goluri și cinci pase decisive la Reading. Contractul său expiră în vara anului 2024.