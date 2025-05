FCSB a rezolvat ecuația câștigării titlului, pentru al doilea sezon la rând. Și cum principala miză a play-off-ului s-a dus, cu două etape înainte de final, e clar că Gigi Becali va fi subiectul principal al fotbalului nostru intern, în următoarele săptămâni.

Ceea ce se confirmă acum, când vedem „avalanșa“ de știri cu declarațiile latifundiarului din Pipera după triumful roș-albaștrilor în competiția internă. Chiar și așa, Gigi Becali mai are până să egaleze performanța lui Ruben Amorim, la Manchester United, după cum sport.ro a scris aici.

Gigi Becali: „Cisotti ne-a câștigat campionatul“

Încântat de câștigarea campionatului, Gigi Becali are acum timp destul pentru a-și detalia planurile de viitor, dar și pentru a enumera momentele decisive din stagiunea care stă să încheie.

La acest al doilea capitol, el a trecut transferul italianului Juri Cisotti (32 de ani), în iarnă, de la Oțelul Galați, în schimbul sumei de 200.000 de euro. Mijlocașul a devenit imediat un om de bază, la FCSB, dovadă și cifrele sale: 19 meciuri, 5 goluri și 4 pase de gol.

„Cisotti ne-a luat campioantul. Nu știm dacă îl luam fără el. A venit Cisotti și ne-am calificat și în Europa League (n.r. – se referă la calificarea obținută în fața celor de la PAOK Salonic), am câștigat și campionatul. O să vină și Olaru. Și am rezolvat problema. Dar cel mai bun jucător de la FCSB e Cisotti. Și Bîrligea e bun, dar Cisotti e numărul 1. La așa ceva nu mă așteptăm. Am zis că e jucător bun, că ne folosim de el, dar așa ceva! Nici nu-mi trecea prin cap. Nu mă gândeam că o să fie așa ceva“, a spus Gigi Becali pentru Fanatik.