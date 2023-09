Adrian Șut și Darius Olaru au adus-o pe FCSB în avantaj cu două execuții superbe reușite în prima repriză. În partea secundă, Safranko a redus din difereță, dar bucuria gazdelor nu a durat mult.

Florinel Coman și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, dar imediat a venit a doua reușită a gazdelor, semnată de Alimi. Octavian Popescu, după o acțiune superbă, și Djokovic, din penalty, au închis scorul la 5-2.

Gigi Becali: ”Am descoperit un jucător”

Gigi Becali are un remarcat după meciul de la Sfântu Gheorghe. FCSB a surprins pe toată lumea cu titularizarea lui Mihai Lixandru (22 de ani), fundașul care i-a luat locul suspendatului Joyskim Dawa.

Fundașul care a mai evoluat sub formă de împrumut la Viitorul Pandurii, Gaz Metan și CS Mioveni l-a surprins plăcut pe Gigi Becali, care a spus că își va pune baza în serviciile sale.

„L-am văzut pe Lixandru, îmi pun baza în el. Într-un an doi o să vedeți cine va fi. Am descoperit un jucător, tot auzeam de el, dar nu-l știam bine”, a spus Gigi Becali.

FCSB s-a distanțat în fruntea clasamentului

FCSB a ajuns la 25 de puncte și are șase puncte în plus față de urmăritoarea CFR Cluj, care are două meciuri în minus. Pe locul trei este Universitatea Craiova, cu 18 puncte.

Sepsi rămâne cu 12 puncte și a ajuns pe locul șapte. Înainte de acest meci, echipa lui Liviu Ciobotariu se putea lăuda cu cea mai bună defensivă din campionat, cu doar patru goluri primite în șapte partide.