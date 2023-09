Dumitru Dragomir i-a stabilit prețul FCSB-ului: ”Eu aș da acum banii, este la nivelul Barcelonei”

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir a vorbit despre valoarea actuală a roș-albaștrilor și despre interesul pentru a achiziționa echipa: ”La ce echipă are. Și el e antrenor bun și are și echipă bună. Cu tot ce are Gigi în acest moment, 120 de milioane – 150 de milioane de euro valorează FCSB. Eu aș da 100, dar mie să-mi dea baza de pregătire care este la nivelul Barcelonei.

Rețineți ce vă spun. Baza lui Becali este la nivelul Barcelonei, dacă nu peste. Eu am văzut-o și p-aia și p-asta. Să-mi dea tot ce are, să-mi dea clinica. Și clinica este pe lângă, are cea mai bună clinică medicală din această țară”

“Cu medici trăznet. Tratează gratis. Eu aș da 100, cam 100. I-aș da eu 100. Dar el e între 120 – 150. Dacă găsește unul care se pricepe la fotbal poate să ia mult mai mult. Ia și peste 150, doar că la noi în țară, fotbalul la această oră a scăzut din toate punctele de vedere.

Iar acum văd că vrea să-l sancțineze și guvernul. După ce că nu au făcut guvernele astea nu au făcut nimic pentru fotbal, de la Copos încoace nu a făcut nimeni. Pachetul e o tâmpenie, nu cred că vor face așa ceva. Este influențat Ciolacu de multe lucruri” a conchis Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro

???????? Siyabonga Ngezana played the full 90 for FCSB in their 5-2 win over Sepsi.

Former @Masandawana striker Pavol Šafranko was on the scoresheet too.

FCSB hold a six point lead over second placed CFR Cluj in the ???????? Superliga. pic.twitter.com/dmNiKiM68A