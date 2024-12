Stanciu, care a jucat la FCSB în perioada 2013-2016 și a fost vândut de bucureșteni la Anderlecht pentru aproape 10 milioane de euro, va intra în ultimele șase luni de contract cu saudiții de la Damac.

Gigi Becali: "Nicolae Stanciu o să vină la noi, din vară"



După expirarea contractului, Gigi Becali este convins că Nicolae Stanciu va refuza orice altă ofertă și va decide să revină la FCSB, formație alături de care a cucerit două titluri în Liga 1.



"Eu zic că asta este echipa pe care o aștept de 24 de ani, dar încă îi mai trebuie retușuri. Visul meu e să mai câștig o dată Liga Campionilor. O să spuneți că sunt nebun, dar cu ajutorul lui Dumnezeu...



Stanciu? El știe. Când este, oricum vine la noi. Nu se duce Stanciu nicăieri niciodată, are bani, are tot ce îi trebuie. El are contract. După șase luni o să vină la noi, din vară", a spus Gigi Becali, luni.

Stanciu, căpitan al naționalei României, a reușit patru pase decisive pentru Damac în acest sezon. Echipa de la care a demisionat recent antrenorul Cosmin Contra a încheiat anul 2024 pe locul 10.

Gigi Becali: "De la Dinamo îmi plac Abdallah, Politic și Selmani"

Înainte de fereastra de mercato din vară, Becali a anunțat că va realiza cel puțin două achiziții în iarnă. Țintele omului de afaceri sunt un mijlocaș și un atacant.

Patronul de la FCSB a remarcat trei jucători de la Dinamo, însă susține că nu se pune problema unor transferuri.



"De la Dinamo îmi plac Abdallah, Politic și Selmani, dar să nu se speculeze că vreau eu să îi iau. Eu doar îi apreciez ca jucători. Nu mă interesează să-i cumpăr. La Dinamo, Kopic face totul, e bun antrenor", a mai spus Becali.