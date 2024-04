Gigi Becali a dezvăluit ce atacant vrea să aducă la echipă: "Am ținut secret, să nu am altă concurență”

Printre prioritățile afaceristului din Pipera se numără aducerea a cel puțin cinci jucători noi, iar unul dintre aceștia este un atacant central.

Gigi Becali a dezvăluit că a început deja negocierile pentru aducerea lui Louis Munteanu, atacantul împrumutat de Fiorentina la Farul. Becali a confirmat că a luat legătura cu Fiorentina și că acesta este unul dintre jucătorii pe care îi dorește pentru a-și întări echipa.

Louis Munteanu la FCSB? Gigi Becali a răspuns concret

Când Ilie Dumitrescu i l-a sugerat pe Louis Munteanu ca un vârf potrivit pentru echipă, Becali a confirmat interesul pentru acest transfer.

Gigi Becali: ”Pe mine mă interesează Liga Campionilor și trebuie să ia un atacant de careu, un atacant în dreapta, un mijlocaș gen Bourceanu. Trebuie să luăm și un fundaș stânga, și un fundaș dreapta, un fundaș central.

Nu schimb echipa, o dublez. Dacă tot am nevoie de două echipe ca să pot să atac și campionatul, și cupele europene, de ce să nu iau patru-cinci jucători, să dublez echipa cu jucători valoroși? E chestie economică”.

Ilie Dumitrescu: ”Gigi, străini sau români?”.

Gigi Becali: ”Vorbesc cu tine. Spune-mi tu unul român și dacă zici că poate, îl iau”.

Ilie Dumitrescu: ”Louis Munteanu, un român”.

Gigi Becali: ”Da, Louis Munteanu e un jucător care ne interesează. Am și luat legătura cu Fiorentina, eu chiar am luat de mult timp, dar am ținut-o secret, să nu am altă concurență”. a adăugat Becali, conform DigiSport.

Când va putea ajunge FCSB campioană matematic

FCSB a obținut o victorie importantă, 2-0 împotriva Universității Craiova, consolidându-și poziția de lider în SuperLigă și apropiindu-se cu pași repezi de titlu. Echipa lui Elias Charalambous are acum un avans de 10 puncte în fruntea clasamentului.

Cu șapte etape rămase de disputat, FCSB are 41 de puncte, 10 peste următoarele două clasate, CFR Cluj și Universitatea Craiova. Rapid, care a înregistrat trei eșecuri în play-off, a rămas cu 28 de puncte și se clasează pe poziția a patra.

Pentru ca FCSB să devină matematic campioană încă de la finalul turului din play-off, liderul trebuie să câștige meciurile cu CFR Cluj, în deplasare, (14 aprilie) și Rapid, acasă (în jurul datei de 20 aprilie), însă formația roș-albastră are nevoie și de pași greșiți ai urmăritoarelor: CFR Cluj să piardă sau să facă egal contra Farului, iar Universitatea Craiova să nu scoată mai mult de un punct din duelurile cu Farul și Sepsi.

Clasament Play-off