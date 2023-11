Rapid a intrat cu un avantaj liniștitor la pauză, când scorul era deja 2-0 pentru formația lui Cristiano Bergodi. Jayson Papeau a deschis scorul în minutul 39 după ce a anihilat apărarea adversă, iar Paul Iacob a punctat în prelungirile primei reprize după un corner executat perfect de Borja Valle.

În partea secundă, FCSB a reușit să reducă din diferență prin Joyskim Dawa, dar nu a putut marca și golul egalizator și meciul s-a încheiat cu victoria Rapidului.

Gigi Becali: ”Pentru mine, Rotariu e cauză pierdută”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un discurs dur după ce echipa sa a rămas cu o singură victorie în ultimele cinci etape din Superligă și riscă să piarăd primul loc, dacă CFR Cluj va învinge la Sibiu, cu Hermannstadt.

Omul de afaceri a anunțat că e gata să-l dea afară pe Dorin Rotariu (28 de ani) de la echipa sa. ”E cauză pierdută”, a fost concluzia trasă de Gigi Becali.

"L-am luat pe Rotariu, am crezut că fac ceva, asta e, am dat-o în bară, am dat chix. Am crezut în el, mi-a plăcut foarte mult de el, dar degeaba. Trebuie să iau neapărat un atacant acum. Și chiar și un mijlocaș.

Asta e cu Rotariu. Îi dau 8 luni 160.000 de euro și la revedere! Pentru mine, cauza Rotariu e pierdută. Să nu faci nimic o repriză întreagă? Las-o încolo de treabă. Băi, dar nimic?”, a decalrat Gigi Becali, la Fanatik.

Se strânge clasamentul la vârf

Victoria de pe Arena Națională o aduce pe Rapid tot mai aproape de locul 1. Giuleștenii s-au apropiat la două puncte de rivala FCSB, care poate pierde primul loc la finalul acestei runde. CFR Cluj va urca pe locul 1, dacă va învinge Hermannstadt, la Sibiu.

În runda următoarea, Rapid va înfrunta Sepsi OSK, în deplasare. Pentru FCSB urmează un nou meci pe teren propriu, contra celor de la FC U Craiova 1948. Băieții lui Cristiano Bergodi au câștigat trei din ultimele cinci meciuri jucate în Liga 1. De asemenea, Rapid are acum trei victorii la rând împotriva rivalilor de la FCSB.

Dorin Rotariu, vândut de Dinamo pentru 2,2 milioane de euro

Campioana Bulgariei, Ludogoreț, l-a transferat pe Rotariu în iulie 2021, după ce și-a încheiat contractul cu Astana, oferindu-i un contract pe trei ani. După doar jumătate de sezon, atacantul a fost cedat temporar în Grecia, la Atromitos, unde a marcat patru goluri în 42 de apariții.

Crescut de Poli Timișoara, Rotariu a fost vândut în 2013 la Dinamo, pentru 1,1 milioane de euro. Formația din Ștefan cel Mare l-a cedat trei ani și jumătate mai târziu la Club Brugge, pentru 2,2 milioane de euro. Atacantul a mai evoluat pentru formații precum Mouscron sau AZ Alkmaar.

500.000 de euro este cota de piață a lui Rotariu, potrivit Transfermarkt