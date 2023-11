„Mai slabă echipa cu ei pe teren!” Gigi Becali a dat de pământ cu doi jucători de la FCSB

Patronul FCSB n-a avut milă de doi dintre jucătorii vicecampioanei. Întrați la pauză, Dorin Rotariu și Tavi Popescu au fost „călcați în picioare” de Gigi Becali după înfrângerea cu Rapid.

„L-am băgat pe Tavi Popescu, cum să cred că un jucător care a fost cel mai bun din România acum este cel mai slab. Au fost și schimbările greșite.

Mai bună era echipa făcută, fără schimbări. Cu Compagno și Ovidiu Popescu a fost greșită făcută, dar a doua oară, cu schimbările făcute, a fost mai greșită, mai slabă echipa cu Tavi și cu Rotariu.

Compagno se lovește de perete, dar mai dă pase, mai dă coate, Ovidiu Popescu și el, dar când i-am băgat pe ăștia doi, țăndări, praf.

Pe Crețu l-am băgat că am zis că urmă mai mult. Aici e chestie de valoare, noi vorbeam de dorință, ca valoare, și dacă vrei să joci mai prost, nu poți, că ai valoare. Rapid nu are valoare, dar are joc colectiv, are dorință. Dumnezeu a dat unde a fost dorința”, a fost mesajul lui Gigi Becali, potrivit Fanatik.

FCSB - Rapid, scor 1-2

În urma acestei victorii, Rapid ocupă locul 3, cu 29 de puncte, la două lungimi în spatele liderului FCSB. Între cele două se clasează CFR Cluj, cu 30 de puncte și un meci mai puțin.

În runda următoare, Rapid va juca pe terenul lui Sepsi, iar FCSB va primi vizita lui FC U Craiova.