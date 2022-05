Gheorghe Hagi, a susținut, vineri, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa trebuie să înscrie în meciul cu FC Voluntari de sâmbătă deoarece nu a mai marcat de peste o lună.

Farul a marca ultima oară în 4 aprilie, în partida din deplasare cu FC Argeş, câştigată cu 2-0.

„Avem meci acasă cu Voluntariul, o echipă care se apară foarte bine, o echipă puternică şi disciplinată, care are un contraatac foarte bun, care este foarte bun la faze fixe. Noi sperăm să ne facem strategia pe care trebuie să o abordăm, la fel ca ultimul meci acasă cu ei, unde din toate punctul de vedere am făcut ce trebuie, am construit bine, a circulat mingea foarte bine, am combinat bine şi am atacat spaţiile foarte bine!

Hagi vrea spectacol pe teren la meciul cu Voluntari

Vreau să facem un meci la fel de bun, la fel de complet şi să marcăm goluri pentru că în ultima perioadă nu am marcat şi nu e bine când nu marcăm, indiferent cu cine jucăm noi ar trebui să marcăm goluri pentru că ne place să atacăm!

Din februarie am început practic pentru că trebuie să te gândeşti pentru anul care vine, începând de la bugetul pe care îl ai etc.

Tehnic am făcut un lucru bun pentru la anul, am intrat în play-off şi suntem o sursă de venit bună la anul, după aceea avem de lucrat la toate celelate, ce buget vom avea pentru că ne dorim să devenim mai buni, să progresăm la anul”, a spus Gică Hagi la conferința de presă dinaintea meciului cu FC Voluntari.

Farul Constanţa întâlneşte, sâmbătă, de la ora 17:30, pe Stadionul Central din cadrul Academiei Gheorghe Hagi din Ovidiu, formaţia FC Voluntari, într-o partidă contând pentru etapa a 8-a a play-off-ului Ligii 1.