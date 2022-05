Dan Petrescu și-ar fi „scuturat” elevii la pauza meciului cu Farul: „ Gata cu astea! E vina mea că am fost de acord cu voi!” Ce le-a reproșat

CFR a câștigat meciul cu Farul, 1-0, din runda a șaptea din playoff, grație primului gol în Liga 1 înscris de Daniel Birligea (22 ani). Însă misiunea campioanei României nu a fost facilă. După primele 45 de minute, scorul era 0-0, iar elevii lui Gheorghe Hagi (57 ani) au avut două ocazii uriașe de a înscrie, prin Robert Moldoveanu (23 ani) și Constantin Grameni (19 ani).

Iar Dan Petrescu (54 ani) și-ar fi vărsat nervii pe jucătorii săi la pauză meciului cu Farul. Tehnicianul și-ar fi reproșat că le-a acordat liber săptămâna aceasta și că le-a permis elevilor săi să meargă la cununia lui Valentin Costache (23 ani).

„Este vina mea pentru evoluția voastră. Este vina mea pentru că am fost de acord cu voi să vă las mai liberi săptămâna asta!

Este vina mea că am fost de acord să mergem marți la masă, apoi miercuri la cununia lui Costache. Ați uitat pentru ce suntem aici? Am tratat săptămâna asta ca și cum s-ar fi terminat campionatul…

Nu e posibil așa ceva! Gata cu astea! Nu se va mai întâmpla așa ceva cât timp voi mai fi eu aici, la CFR!”, ar fi spusele lui Dan Petrescu, conform Fanatik.

De altfel, la finalul meciului, când antrenorul CFR-ului a fost întrebat dacă își va răsplăti jucătorii cu mici și bere pentru victoria obținută pe 1 mai, Petrescu a replicat scurt: „Nu, mâine antrenament!”.

Petrescu a surprins după victoria cu Farul: „Vina e a mea! Fără ei, nu câștigam astăzi”

„Am suferit mai mult. În prima repriză, mult mai bună Farul. Au avut trei ocazii mari, jocul lor a fost mult mai bun și mai eficient. La pauză am făcut niște schimbări de sistem și jucători, nu cred că a avut Farul vreo ocazie în repriza a doua. Mă bucură doar victoria în seara asta.

Cred că cei care au intrat pe teren au făcut diferența, mă refer la toți. Fanii au un mare merit astăzi pentru această victorie. Le mulțumesc și îi aștept la meciul cu Craiova. Fără ei, nu câștigăm azi, azi ne-au împins de la spate.

Noi trebuie să câștigăm cu Argeș, dar dacă ne prezentăm ca în prima repriză, șansele sunt mici. Vina e a mea, am pregătit meciul cu 3 fundași, iar în ultima clipă am schimbat. Le-am spus de la început că e vina mea. Am avut norocul că a ieșit bine. Altfel, eu eram principialul vinovat. La meciul ăsta am făcut o greșeală. Mâine avem antrenament, acum la culcare„, a spus Dan Petrescu după victoria cu Farul.

