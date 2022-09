Gică Hagi, furios după Universitatea Craiova - Farul 4-3: "Cei care au intrat n-au adus nimic!"

Farul a intrat în avantaj după prima repriză, după dubla lui Gabi Torje și golul lui Vlad Morar, în timp ce pentru olteni au punctat Jovan Markovic și Andrei Ivan. În partea secundă, Markovic a reușit dubla și a egalat la trei, iar oltenii au dat lovitura în minutul 71, după o gafă a portarului Mihai Aioani la o centrare a lui Dan Nistor.

Gică Hagi, supărat după Universitatatea Craiova - Farul 4-3

La finalul partidei, Gică Hagi s-a arătat foarte supărat din cauza modului în care a pierdut echipa sa, dar și de faptul că jucătorii care au fost introduși pe parcurs nu au adus un plus.

"Din păcate, n-am gestionat ultimele cinci minute din prima repriză cum trebuia. Am fost deconectați. La pauză, am vorbit, am încercat să facem lucrurile, dar ei au presionat mai mult și ușor, ușor au venit golurile. Asta e realitatea, probabil în seara asta atât am meritat. Noi am greșit în seara asta. La 3-1 n-a fost aceeași atitudine care trebuia. Noi trebuia să jucăm jocul nostru, cu mingea. Asta le scriu pe tablă - 90 de minute, nu primele 20, 25 sau 35. Felicit Craiova, bravo ei, au crezut, au muncit.

(n.r - despre schimbarea atacanților) Jucăm la trei zile, trebuie să facem aceste schimbări. O dată poți face bine, o dată nu, nici eu nu sunt perfect. Eu cred că cei care au intrat n-au adus nimic în plus, n-au adus prospețime, dar asta e. (n.r - despre golurile lui Torje) Echipa a pierdut și asta contează cel mai mult. Nu trebuia să pierdem acest meci, restul nu mă interesează.

Am pierdut într-o manieră care nu trebuia să se întâmple, dar asta e, vom vedea. (n.r - despre gafa lui Aioani) Asta e, el știe, vom vedea. E realitatea că am pierdut, cu toții am pierdut, fotbalul e făcut din greșeli. Din păcate, la 3-1 am făcut prea multe greșeli ca să putem câștiga", a spus Gică Hagi.

După eșecul cu Universitatea Craiova, Farul Constanța rămâne pe locul secund în Superliga, cu 18 puncte, la trei lungimi în spatele liderului Rapid.

În runda următoare, Farul va primi vizita lui FC Argeș, duminică, de la ora 18:30.