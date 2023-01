Gică Hagi dezvăluie ce s-a întâmplat după meciul cu FCSB: "Mai toată România s-a bucurat!"

FCSB a condus cu 2-1 până în prelungiri, însă un autogol al vicecampioanei și reușita spectaculoasă a puștiului Sebastian Borza (17 ani) au adus o victorie nesperată pentru formația antrenată de Gică Hagi, care a rămas aproape de CFR Cluj în fruntea clasamentului.

Gică Hagi, după victoria cu FCSB: "Mai toată România a sărbătorit"

Gică Hagi este convins că a bucurat și cea mai mare parte a microbiștilor români, chiar dacă FCSB este echipa cu cei mai mulți susținători din țară. Argumentele "Regelui" sunt numeroasele mesaje de felicitare pe care le-a primit imediat după meci.

"Eu cred că mai toată România a sărbătorit victoria noastră. Hagi e un brand național. Din ce feedback-uri am avut eu după meci, toată lumea a fost fericită. Nu vă spun câte felicitări am primit din toată țara. Sunt un produs al țării și toată lumea se bucură când face o performanță deosebită versus un rival foarte bun.



Arătăm foarte bine și am câștigat un meci extraordinar. Am avut un atacant care face diferența în România, Alibec și am avut curaj - echipa și cel de pe bancă, care a pus tineri de 2003, 2005, 2006. Asta denotă că academia noastră lucrează foarte bine", a spus Gică Hagi, la Digisport.

După 23 de etape, Farul Constanța rămâne pe locul secund în Liga 1, cu 48 de puncte, la douăă lungimi în spatele liderului CFR Cluj.

De partea cealaltă, FCSB a coborât pe poziția a patra, cu 41 de puncte, fiind devnsată de Rapid.