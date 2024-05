Gică Hagi anunță schimbări drastice la Farul: "Unii au rămas datori, foarte datori"

Universitatea Craiova, care a revenit de la 0-3, şi-a asigurat locul pe podium prin acest egal. Golurile au fost marcate de Munteanu (35 - penalty, 52) şi Queiros (55) pentru Farul Constanța, respectiv Mitriţă (77 - penalty, 90 şi 90+7 - penalty) pentru craioveni.

Concluziile lui Gică Hagi după remiza cu Universitatea Craiova

Tehnicianul constănțenilor a vorbit despre momentele ratate din acest sezon, în care fosta campioană va încheia pe locul patru.

"Fotbalul te pedepsește. În momentele importante nu am fost acolo. Când nu ești o echipă, așa se întâmplă. Schimbările pe care le-am făcut... au adus destabilizare, nu au adus putere. Îmi pare rău! Echipa a jucat extraordinar 60-68 de minute. Cei care au intrat nu au adus nimic în plus.

Echipa a jucat ofensiv foarte bine, defensiv s-a alergat unde și cât trebuia. S-au făcut greșeli mari!

Nu poate să fie nicio mulțumire sufletească, iar unii au rămas datori, foarte datori. Clubul și-a făcut treaba, i-a respectat! Eu am făcut schimbările, am arătat că nu am fost inspirat. Voi vedea și voi reflecta. Toate momentele importante, sezonul acesta, le-am ratat! Am luat jucători care erau jos, i-am adus sus, iar acum nu mă înțeleg cu unii dintre ei.

Va fi un raport, vom face o evaluare, trebuie să schimbăm ceva. Foarte mulți jucători accidentați, plus momentele importante le-am pierdut jucând foarte bine până la un moment dat. Nu am fost compleți 90 de minute. Astăzi a fost cireașa de pe tort", a declarat Gheorghe Hagi, după meci.