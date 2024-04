Gică Hagi a prins curaj după Universitatea Craiova - Farul 1-2: ”Venim din spate!”

A fost al doilea succes pentru campioana en-titre în acest play-off. Acum, trupa lui Gică Hagi a urcat pe locul patru și speră la o clasare cât mai bună la finalul acestui sezon, care să-i asigure calificarea în cupele europene.

După meci, Hagi a tras primele concluzii și a vorbit și despre tânărul Ionuț Cojocaru (20 de ani), care a marcat o ”dublă” în minutele 22 și 45+5 și a adus trei puncte importante pentru constănțeni.

”Regele” se gândește acum la meciul din următoarea etapă, de pe teren propriu, cu CFR Cluj. Partida de la Constanța ar putea marca debutul lui Dan Petrescu pe banca echipei din Gruia.

Gică Hagi: ”Venim din spate”

„Când ești în play-off, important e să marchezi, să joci fotbal, trebuie să pedalezi, să joci în continuare. Acesta a fost un aspect foarte bun, am revenit de la 1-0, în repriza a doua am scăzut, ne-am apărat cât am putut cu un adversar care știe cu mingea. Bine că am câștigat, venim din spate.

La el e bine că a dat gol (n.r. - Ionuț Cojocaru)! A început, a intrat, a și marcat. El are nevoie de continuitate, fizic nu e la nivelul primei ligi. O duce 45 de minute, 60 de minute poate. El a fost un jucător talentat dar nu a avut continuitate nici la juniori, a avut accidentări. Arată bine, vedem! Acum faceți-l perlă, da... eu am făcut cinci schimbări numai cu jucători tineri. Lucrăm pentru acest aspect și o să mergem pe linia asta.

Așa e play-off-ul, sunt echipe foarte bune. În seara asta am fost mult mai eficienți decât Craiova! Suntem acolo, victoria asta ne aduce încredere, ne așteaptă un meci foarte greu acasă cu CFR, sperăm să-i batem.

(n.r. - Mihai Popescu și Louis Munteanu, doriți de FCSB) Să vorbim în perioada asta de ceea ce se va întâmpla în vară mi se pare greșit, lipsă de profesionalism. Vom vedea la momentul oportun, când se va termina campionatul, ce va fi. Trebuie să lucrăm pentru anul viitor, sper să fac ceva frumos, să clădesc ceva frumos pentru Farul în viitor”, a spus Gică Hagi.

Universitatea Craiova a rămas, temporar, pe locul trei în Superligă, cu 31 de puncte, la egalitate cu CFR Cluj, dar cu un meci mai puțin. Farul a urcat pe locul patru cu 29 de puncte în urma acestui rezultat.

În următoarea etapă, Craiova urmează să evolueze în deplasare cu Sepsi OSK, iar Farul Constanța va primi vizita celor de la CFR Cluj.