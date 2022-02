Gică Craioveanu îi răspunde lui Adrian Mititelu: „Sunt mai iubit în Spania decât la Craiova!”

Meciul a fost ocazia perfectă ca oficialii celor două echipă să se dueleze în declarații. La finalul derby-ului, Gică Craioveanu a fost înjurat de Peluza Sud 1997, facțiune ce susține echipa lui Adrian Mititelu.

Craioveanu a dat lovitura de start a întâlnirii care s-a jucat chiar de ziua lui. Adrian Mititelu jr. a avut, după partidă, un mesaj pentru el.

„La mulți ani, Gică Craioveanu! Am văzut că a dat lovitura de începere și că a împlinit 54 de ani, spre surprinderea mea. După aspectul fizic îl încadram undeva între 65 și 70 de ani. Alcoolul dăunează grav sănătății, dar și aspectului fizic, se pare”, a scris acesta pe pagina lui de Facebook.

Derapajul lui Mititelu jr. a intrat rapid în adresa opiniei publice, care l-a criticat pentru acest limbaj. Gică Craioveanu a oferit o reacție, pentru Fanatik, despre acest incident.

”Dacă asta crede el… Dar el nu mă cunoaște în primul rând. Ca să vorbească despre mine, el ar trebui mai întâi să mă cunoască. Nu cred că era momentul, mai ales de ziua mea. Vreau să îți spun un lucru și vreau să-l scrii neapărat. Eu iubesc în primul rând Craiova! Cred că sunt singurul om de pe planeta asta care vorbește la superlativ de Craiova. Iese la televiziune în Spania, iese la radio în Spania, la Digi în România și spun în general de orașul Craiova.

Pentru mine Craiova înseamnă enorm. Eu datorită Craiovei am ajuns la cel mai înalt nivel și de-asta am fost un pic trist pentru ce s-a întâmplat. Nu poți să judeci un om până nu îl cunoști. Și ce mă deranjează e că sunt mai apreciat în Spania decât în România sau la Craiova. În Spania nu m-a fluierat pe Bernabeu, pe Camp Nou, nu m-au fluierat la Valencia, la Bilbao, că erau derby-uri importante cu ei. Am fost apreciat și aplaudat, nu înjurat”, a spus Craioveanu.

Fostul fotbalist al oltenilor a analizat și partida, despre care crede că a fost una dintre cele mai frumoase partide jucate în România.

”Un moment special, chiar dacă am primit multe critici. Sunt în drum spre aeroport și mă întorc în Spania că am de comentat Leipzig cu Real Sociedad. Mi-am dorit să fiu de ziua mea la acest meci, pentru că în ultimii 27 de ani s-a întâmplat doar de două ori să fiu în România de ziua mea de naștere.

Era normal să vin, pentru că a vrut și pitica mea, Adriana. Era foarte fericită și încântată pentru că îi place foarte mult în România și la Craiova. Au întrebat-o toți dacă e spanioloaică sau româncă și ea zice că e olteancă! (n.r. râde).

Mihai Rotaru m-a invitat la meci. Am venit din Spania special pentru acest meci, pentru prieteni și pentru orașul Craiova. Mi-a fost drag să vin.

Cred că a fost cel mai frumos meci din istoria fotbalului românesc! Mă refer ca atmosferă. A fost spectacol. Cred că am primit peste 500 de mesaje doar pe Whatsapp. M-au sunat și din Spania de la Marca, am fost foarte ocupat. Am intrat și la radio și la televiziune, am făcut un interviu și pentru Craiova. Au fost două zile foarte intense”, a mai spus Craioveanu.