Gaz Metan, o nouă depunctare! Cu câte puncte încep medieșenii playout-ul

Gruparea din județul Sibiu a pierdut opt puncte în clasament, deoarece nu au achitat o serie de datorii restante. Astfel, la startul playout-ului, medieșenii vor avea un singur punct în clasament.

Echipa este condamnată să retrogradeze în acest sezon, dar nu este exclus ca până la finalul campionatului echipa să se desființeze. Clubul a fost la un pas să se retragă din campionat în urmă cu o săptămână.

Mediaș, pe marginea prăpastiei

Gaz Metan Mediaș a pierdut, în total, 22 de puncte din 24 acumulate. Astfel, după înjumătățire, aceștia vor rămâne cu un singur punct. Ultima depunctare a fost problematică deoarece nu se știa dacă aceste puncte vor fi scăzute înainte sau după înjumătățire.

Astfel, la următoarea depunctare, care pare inevitabilă, medieșenii vor trece pe minus în clasament. Datoriile față de Mihai Teja, Mircea Diaconescu, Eusebiu Tudor și Ioan Mărginean sunt cele ce au dus la ultima depunctare.

Jucătorii sunt disperați

Patricio Matricardi, liderul lui Gaz Metan, este într-o stare de disperare imensă. Argentinianul de 28 de ani a oferit o declarație cutremurătoare.

„Cât timp voi juca fotbal, eu voi încerca să dau tot ceea ce am mai bun. Sunt cu mintea la copilul meu, sper să am un contract prin care să aduc pâinea în casă. Am fost prins într-o situație negativă, puteam să merg în altă țară, n-am făcut-o, apoi, când s-a stricat treaba la Gaz Metan, n-am mai putut merge altundeva în România, fiindcă mercato s-a închis.

Nici nu găsisem ceva extraordinar, așa că am continuat. Experiența e clar că nu este cea mai bună, mai sunt și departe de familie. Nu doar că nu-mi pot vedea fiica nou-născută, s-o strâng în brațe, dar mai sunt și la un club la care nu sunt plătit. N-ar fi o experiență bună pentru nimeni! Păcat, fiindcă România îmi lăsase o impresie frumoasă, pozitivă”, a spus argentinianul, pentru GSP.